«Je te reverrai, Green Bay»: Aaron Rodgers fait le point sur sa carrière

Après 18 saisons à Green Bay, Aaron Rodgers a tourné la page sur le plus long chapitre de sa carrière en remerciant toute l’organisation des Packers.

Dans une publication sur le réseau social Instagram, l’homme de 39 ans, qui évoluera la saison prochaine avec les Jets de New York, a illustré en 10 photos son passage au Wisconsin. On peut le voir au repêchage de 2005, dans la communauté ou en compagnie d’anciens coéquipiers.

«Je ne sais pas s’il est possible d’exprimer entièrement toute la gratitude que j’ai pour les Packers, nos incroyables amateurs, l’État du Wisconsin, les milliers de joueurs dont j’ai croisé le chemin, les hommes et les femmes exceptionnels qui travaillent pour cette organisation et les gens géniaux que j’ai eu l’occasion de rencontrer pendant ce parcours en une seule publication de 10 photos, mais j’espère que vous lirez ceci et sentirez mon cœur et mon âme, remplis d’amour, de joie et de paix à propos de mon temps en vert et or», a commenté Rodgers, mardi.

«Aux partisans, MERCI. Vous avez rendu chaque sortie de tunnel spéciale, chaque partie à domicile magique et ce fut un honneur d’être votre quart-arrière.»

«À mes coéquipiers, je vous aime tous, et je suis reconnaissant pour les moments sur le terrain et à l’extérieur qui nous ont rapprochés. J’ai joué avec des légendes, j’ai joué avec des amis. Merci d’avoir cru en moi et de toujours avoir couvert mes arrières», a-t-il dit en ajoutant les noms des entraîneurs-chefs Mike McCarthy et Matt LaFleur au passage.

«Ce n’est pas la fin pour nous ; je te reverrai, Green Bay. Tu auras toujours mon cœur», a conclu le quadruple vainqueur du titre de joueur le plus utile de la NFL.

Rodgers a remporté le Super Bowl en 2011 et a pris part à 11 parcours éliminatoires. Il a aussi été invité 10 fois au match du Pro Bowl.