Jouer dans le but de faire mal

Le hockey des séries se joue à la limite de la légalité. Ça veut dire que les coups sont pratiquement tous permis. Et si les arbitres sont plus indulgents qu’en saison régulière, ça signifie que les risques de blessures sont plus élevés. Disons-le crûment : certains joueurs jouent pour faire mal et pour sortir des rivaux du jeu.

Il n’y a pas de limite. Tous les moyens sont bons pour gagner dans les séries.

C’est le côté crapule du hockey.

Ce qu’on a vu dans certains matchs de la dernière fin de semaine n’est pas nouveau.

Matthew Tkachuk, des Panthers de la Floride, a profité d’une mêlée devant le filet des Bruins pour labourer les flancs de Garnet Hathaway avec son bâton.

Ça fait mal, ça laisse des bleus.

Hathaway s’est effondré comme un arbre coupé à la tronçonneuse. Il a mis du temps à se relever. Mais pendant qu’il gisait sur la glace, les joueurs des deux camps se donnaient des taloches à qui mieux mieux.

Le joueur des Bruins aurait pu être blessé davantage.

Je n’ai jamais compris que des joueurs se bousculent et se tapent sur la gueule au-dessus d’un joueur qui se tord de douleur sur la glace.

Quelqu’un a-t-il une explication ?

Bravo Linus !

Plus tard dans le match, le gardien Linus Ullmark a tenté de s’en prendre à Tkachuk. Après la rencontre, son entraîneur Jim Montgomery a fait son éloge en disant qu’il s’était impliqué jusqu’au bout.

Et s’il y avait eu bagarre et que son gardien avait subi une blessure dans l’échauffourée ?

Montgomery aurait crié au meurtre !

Tkachuk, quant à lui, s’en est tiré avec une pénalité mineure et une amende de 5000 $.

Pensez-vous que ça le dérange ?

Coup pour coup

À Tampa, le talentueux Brayden Point, du Lightning, a pris toute une fouille dans le coin de la patinoire, alors qu’il pourchassait la rondelle avec Morgan Rielly.

L’arbitre a infligé une pénalité majeure accompagnée d’une punition de match au défenseur des Leafs. Or, le war room (surnom approprié) a jugé qu’il n’y avait pas eu d’infraction.

C’était à la limite de la légalité.

Heureusement pour le Lightning, Point était à son poste, hier soir, mais il n’était certainement pas au sommet de sa forme.

Cet incident a incité le capitaine du Lightning, Steven Stamkos, à s’en prendre à Auston Matthews. Ça m’a rappelé un combat entre Vincent Lecavalier et Jarome Iginla pendant la finale de la Coupe Stanley de 2004 entre le Lightning et les Flames de Calgary.

C’est la mentalité des séries, c’est œil pour œil, dent pour dent.

Tu blesses un de mes meilleurs joueurs, je vais faire mal à un de tes meilleurs joueurs.