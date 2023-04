Le film québécois Noémie dit oui sort sur 250 écrans en France

Un an après sa sortie au Québec, le film Noémie dit oui, de la réalisatrice Geneviève Albert, se lance à la conquête du public français en prenant l’affiche, mercredi, sur 250 écrans à travers l’Hexagone. Une sortie d’une ampleur exceptionnelle pour le premier long métrage d’une jeune cinéaste québécoise encore inconnue en France.

Geneviève Albert ne l’aurait pas cru si on lui avait dit, il y a quelques mois, que Noémie dit oui serait lancé sur 250 écrans en France. À part certains films de Denys Arcand ou de Xavier Dolan et des comédies populaires comme Starbuck et La grande séduction, peu de longs métrages québécois ont eu droit à des sorties aussi importantes dans l’Hexagone. À titre de comparaison, Starbuck avait pris l’affiche dans le même nombre de salles, en 2012.

Jointe mardi matin en France, où elle fait la promotion de son film, Geneviève Albert admet avoir été surprise en prenant connaissance de l'ambitieux plan de mise en marché élaboré par son distributeur français, Wayna Pitch.

«Pour une réalisatrice inconnue et un film mettant en vedette des acteurs inconnus, c’est quand même un long shot! lance-t-elle au bout du fil. Mais Jonathan Musset [le patron de Wayna Pitch] croit tellement au film qu’il l’a défendu bec et ongles. Notre distributeur a tout donné pour que le film ait le plus de visibilité possible. On a même eu droit à une grande avant-première à l’UGC Les Halles, le cinéma le plus fréquenté au monde. Je me considère vraiment chanceuse d’avoir pu vivre cela.»

Sujet tabou

Au cours des dernières semaines, Geneviève Albert a présenté Noémie dit oui en avant-première dans une vingtaine de villes en France. En allant à la rencontre du public français, la cinéaste québécoise a senti un grand intérêt pour son film, mais aussi pour le sujet qu’elle y aborde, soit la prostitution juvénile. Noémie dit oui met en vedette la jeune actrice Kelly Depeault dans la peau d’une adolescente de 15 ans prise au piège dans le cercle vicieux de la prostitution.

«Apparemment, en France, c’est un sujet qui est un peu plus tabou que chez nous, a-t-elle observé. Un des commentaires qu’on m’a fait le plus souvent après les projections, c’est: “Ton film, c’est une claque!” On m’a aussi beaucoup parlé du jeu exceptionnel de Kelly Depeault.»

Les premières critiques de Noémie dit oui publiées jusqu'à maintenant dans la presse française s'avèrent plutôt élogieuses. Le journal Télérama souligne que la force du long métrage «repose sur une mise en scène digne des meilleurs films américains indépendants, mais doit surtout beaucoup à la débutante Kelly Depeault, un talent vibrant et délicat à suivre». Le Journal du Dimanche décrit quant à lui l'œuvre de Geneviève Albert comme «un premier film fort et nécessaire» qui «ne ménage pas le spectateur avec son approche très réaliste mais jamais complaisante ou érotisante».