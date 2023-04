Photo fournie par Fondation Collège de Lévis

Mario Chenart, auteur-compositeur et interprète, a été honoré par le Collège de Lévis le 15 avril dernier. Cet ancien élève du Collège, de 1973 à 1980 (secondaire et collégial), décédé en février 2019, est entré par la grande porte de l’Auditorium du Collège de Lévis. En effet, la direction du Collège a profité des 70 ans de cette salle de spectacles pour dévoiler dans le hall d’entrée une nouvelle appellation : le Foyer Mario-Chenart. Mario a passé sept ans de sa jeunesse à développer son talent de musicien, principalement sous la férule de Raymond « Buddy » Couture, son professeur de l’époque. M. Couture, 93 ans, était d’ailleurs présent lors de l’événement, tout comme Joëlle Lévesque et Camille Chenart, épouse et fille de feu Mario Chenart, des confrères et consœurs de sa promotion, d’anciens professeurs, des parents et amis venus de partout dans la province. Après une prestation musicale de l’artiste Claude Vallières, son ami, accompagné de la talentueuse Camille, fille de Mario, le clou de l’événement a été le dévoilement de la plaque honorifique liée à un don personnel de 250 000 $ offert par un confrère de collège et ami, Louis Vachon, retraité de la Banque Nationale, don qui servira en grande partie à la rénovation de l’Auditorium. Sur la photo, dans l’ordre habituel : François Bilodeau, directeur des affaires corporatives et des communications ; Benoit Labbé, président de la Fondation ; Louis Vachon, grand donateur et ancien du Collège (1974-1979) ; Joëlle Lévesque et Camille Chénard ; l’abbé Luc Paquet, vice-président du CA du Collège de Lévis ; Antoine Vachon, président de l’Association des anciens et anciennes. En mortaise : feu Mario Chenart, décédé en 2019.

Depuis 33 ans

Photo fournie par la Fondation

René Leclerc (photo), président d’American Structure, a accepté la présidence d’honneur du 33e tournoi de golf bénéfice au profit de la Fondation Résidence Denis-Marcotte de Thetford-Mines qui se tiendra le vendredi 9 juin, dès 12 h 30 en départs simultanés, au club de golf et de curling de Thetford Mines, 1, rue du Golf. Fondée en 1989, la Fondation Résidence Denis-Marcotte, qui héberge 68 résidents, s’est donné pour objectif de soutenir le centre d’hébergement dans sa mission et de favoriser l’amélioration de la qualité de vie des personnes en perte d’autonomie qu’on y accueille. Le Tournoi de golf constitue la principale entrée de fonds pour la Fondation. Renseignements et inscriptions : 418 338-4556, poste 51600.

Un retour au Manoir

Photo fournie par LMR

Fairmont Le Manoir Richelieu & Casino m’annonce la nomination de son nouveau directeur culinaire, Simon Fortin (photo), qui assure depuis quelques semaines déjà les plus hauts standards de qualité pour les quatre entités de restauration de l’hôtel, soit le Bellerive, le Saint-Laurent, le Bar la Brise et le Point Cardinal, en plus des fonctions banquets. Natif de La Baie au Saguenay, il souhaite transmettre sa créativité et sa passion à son équipe afin de poursuivre la découverte, l’aventure et l’exploration par le biais de la cuisine. Il promet une mise en valeur de son terroir d’adoption avec l’aide des producteurs de Charlevoix. Fort de 25 ans d’expérience en restauration, c’est un retour pour lui au Manoir Richelieu où il avait travaillé à titre de sous-chef en 2005. Il succède à Sébastien Grangier, ancien directeur culinaire du Manoir, qui, pour sa part, occupe désormais le rôle de directeur nourriture et boisson, toujours au sein de l’équipe du Manoir.

Anniversaires

Photo tirée de Facebook Marc Picard

Marc Picard (photo), ex-député de Chutes-de-la-Chaudière, Coalition Avenir Québec, 68 ans... Marie-Michèle Gagnon, skieuse alpin de Lac-Etchemin, 34 ans... Felipe Massa, ex-pilote brésilien de Formule 1, 42 ans... François Levesque, président d’Ébénisterie Richard & Levesque, 51 ans... Renee Zellweger, actrice américaine, 54 ans... Marc Durand, journaliste-réalisateur et animateur, 59 ans... Marie-José Turcotte, ex-journaliste et animatrice de sport à la SRC, maintenant retraitée, 65 ans... Vladislav Tretiak, gardien de but russe (1969-85), 71 ans... Al Pacino, acteur américain, 83 ans.

Disparus

Photo fournie par DR

Le 25 avril 2021 : John Hopkins (photo), 82 ans, écrivain et romancier américain... 2019 : John Havlicek, 79 ans, joueur professionnel de basket-ball pendant 16 saisons avec les Celtics de Boston ayant remporté 8 championnats de la NBA, dont quatre à ses quatre premières saisons avec l’équipe... 2018 : Michael Anderson, 98 ans, réalisateur britannique (Le tour du monde en 80 jours)... 2016 : Louis Bélanger, 82 ans, promoteur de boxe de Québec... 2016 : Martin Gray, 93 ans, écrivain d’origine polonaise, survivant de la Shoah... 2015 : Jim Fanning, 87 ans, ancien directeur général et gérant des Expos de Montréal (1968 à 1993)... 2009 : Beatrice Arthur, 86 ans, actrice vedette notamment de la série Golden Girls... 2007 : Bobby ‘Boris’ Pickett, 69 ans, chanteur fantaisiste et compositeur américain... 2007 : Gaétan D’Amours, culturiste québécois... 2002 : Lisa « Left Eye »Lopes, 31 ans, membre du trio TLC... 1995 : Ginger Rogers, 83 ans, actrice et danseuse américaine... 1975 : Mike Brant, 27 ans, chanteur israélien.