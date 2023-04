Le Lightning demeure confiant de pouvoir se relever

Pour une rare fois au cours des dernières années, le Lightning de Tampa Bay a flanché alors qu’il était en plein contrôle d’un match. Comment réagiront les champions 2020 et 2021 de la Coupe Stanley ?

Il y a des défaites qui font plus mal que d’autres. Celle du quatrième match fait partie de cette catégorie. L’entraîneur Jon Cooper n’a pas détesté la prestation de ses hommes malgré ce troisième revers dans la série contre Toronto.

«On devait avoir plus de buts que l’adversaire sur le tableau indicateur, a-t-il souligné lors d’une rencontre virtuelle avec les médias mardi. C’est ce qui devait arriver. On a aimé une grande portion de notre match.

«Bien sûr, on aimerait revoir ce qui est survenu en troisième période. Peu importe de la façon que tu rends en prolongation, tu aimes en marquer un (but), mais ce ne fut pas le cas. On n’a pas été assez bons. On doit être un peu meilleurs.»

Ce n’est pas la première fois que le Lightning se retrouve dans cette position inconfortable. Lors de la finale de l’an dernier contre l’Avalanche du Colorado, le club de Jon Cooper tirait de l’arrière 3-1 devant les éventuels champions.

«Il faut être prudent parce que nous avons une équipe différente, a souligné Cooper. Nos joueurs connaissent les sensations et la mentalité qu’il faut avoir dans ce type de situation. Ils savent ce qu’ils doivent faire.

«L’an dernier, ils ont réussi à gagner dans un environnement très hostile. Cependant, plusieurs joueurs de notre édition actuelle n’étaient pas avec nous. Ce sont nos leaders qui doivent les guider.

«Nous avons eu du succès à Toronto en séries et nous sommes confiants qu’on peut en avoir à nouveau. Il n’y a pas de garantie, mais nous avons confiance en nous-mêmes.»

À la défense de Vasy

Les Maple Leafs semblent avoir trouvé une faille chez le gardien Andrei Vasilevskiy. La recette est simple : mettre de la circulation devant lui et faire dévier des tirs de toutes les façons possibles.

«Qui aurait pu arrêter la déviation de Matthews ? Personne, a mentionné Cooper. (..) Sur le but gagnant de Kerfoot, qui aurait pu arrêter ça ? Je ne sais pas. Aucun gardien dans la ligue.

«Les meilleurs gardiens de l’histoire du hockey n’arrêtaient pas ces tirs. Ces buts sont incroyables. C’est difficile qu’ils soient tous survenus lors du même match.»

Dans un autre ordre d'idée, l’absence du défenseur Erik Cernak commence à peser lourd.

«Il est un élément important dans notre désavantage numérique. Il est capable de jouer de grosses minutes et de contrer les meilleurs joueurs adverses. Ça nous fait mal présentement.

«On aimerait l’avoir en uniforme au sein de notre top 4. Malgré tout, je crois qu’on a assez bien joué pour ne pas tirer de l’arrière 1-3 dans la série.»

Un congé profitable

Le Lightning et les Maple Leafs profitent d’un congé de deux jours avant le cinquième match qui aura lieu jeudi. Cooper a décidé de donner congé à ses joueurs mardi.

«Ça va permettre à tout le monde de reprendre leur souffle, a-t-il précisé. Nous avons joué une tonne de hockey et ce sera bon pour nos joueurs de passer du temps avec leurs familles.

«Selon moi, ils reviendront avec une mentalité différente et plus positive. Ça va nous aider.»