Le service rétabli sur la ligne verte du métro de Montréal

La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé mardi matin la reprise du service sur la ligne verte du métro, après une interruption majeure la veille.

• À lire aussi: Des fissures détectées dans la voûte du métro: service interrompu sur la ligne verte

«Après plus de six heures d’auscultation, de martelage et d’observation, la dégradation du béton est superficielle et l'intégrité de la voute n'est pas remise en question», a assuré la STM.

[État du service métro] 🚇✅ Le service est normal sur @stm_Verte. Après vérifications de nos experts, il est sécuritaire de reprendre le service entre Lionel-Groulx et Frontenac. Nous regrettons la situation d'hier, votre sécurité est notre priorité.https://t.co/pE4SNefgFD pic.twitter.com/rNTC7dRL5P — STM (@stminfo) April 25, 2023

Le transporteur public précise que le service est désormais «normal» sur la ligne verte depuis 5 h mardi sur les neuf stations concernées par l’interruption de service la veille.

«Après vérifications de nos experts, il est sécuritaire de reprendre le service entre Lionel-Groulx et Frontenac», a indiqué la STM sur son compte Twitter.

Ne ratez pas le bulletin de nouvelles de Philippe-Vincent Foisy , tous les jours dès 6 h, en direct ou en balado à QUB radio :

«Dès 5 h ce matin, le service régulier reprendra sur la ligne verte et la circulation sur le boulevard De Maisonneuve entre les intersections des rues Berri et Saint-Laurent», a fait savoir la STM.

La STM écarte tout risque immédiat sur le réseau qui fait l’objet d’une inspection de la structure des voutes dans les tunnels du métro.

La STM avait annoncé lundi en après-midi une interruption de service de plusieurs heures entre les stations Lionel-Groulx et Frontenac en raison de fissures détectées sur la voute du métro.