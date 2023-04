Les Alouettes de retour à Trois-Rivières

Pour une deuxième saison consécutive, les Alouettes de Montréal tiendront leur camp d’entraînement à Trois-Rivières.

Le club en a fait l’annonce mardi, précisant qu’il s’installera en Mauricie du 14 mai au 1er juin. Encore une fois, les Moineaux useront des installations des Diablos du Cégep de Trois-Rivières.

À lire aussi : Les Alouettes s’installeront à Trois-Rivières

À lire aussi : La nouvelle priorité de Byron Archambault

«Nous sommes vraiment ravis de retourner à Trois-Rivières. L'accueil que les gens nous ont réservé l'an dernier était simplement fabuleux. On a bien ressenti les efforts de toute la population afin de nous faire sentir chez nous. Les installations, tout comme les employés impliqués, dont ceux des Diablos, ont vraiment été à la hauteur», a indiqué le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans un communiqué de son organisation.

Le samedi 20 mai, la population de Trois-Rivières sera d’ailleurs invitée à assister gratuitement à un match intra-équipe des «Als».

«C'est avec une grande fierté que le Cégep et surtout les Diablos accueillent à nouveau les Alouettes cette année, a pour sa part déclaré le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, Louis Gendron. Le retour de la formation montréalaise chez nous démontre que nos installations sportives sont de niveau professionnel et d'une très grande qualité. Cette collaboration est significative puisqu'elle permet de consolider un lien fort entre notre institution et le club de football par excellence du Québec, un lien qui se construit depuis 1969, année de fondation de notre programme de football.»

Les Alouettes seront de retour à Montréal pour leur affrontement préparatoire du 2 juin. Pour l’occasion, les Tiger-Cats de Hamilton seront de passage au Stade Percival-Molson.