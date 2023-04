Les pénalités de Pierre-Luc Dubois font très mal aux Jets

L’attaquant des Jets de Winnipeg Pierre-Luc Dubois a beau avoir récolté deux buts et autant de mentions d’aide depuis le début de la série face aux Golden Knights de Vegas, il reste qu’il espérait sûrement mieux comme résultat.

Les siens ont été incapables de profiter du soutien de leurs partisans vêtus de blanc dans les deux derniers matchs. Ayant perdu 4 à 2, lundi, ils se retrouvent dans les câbles en vertu d’un retard de 3 à 1 dans la série qui pourrait se terminer jeudi au Nevada. Pourtant, le duel avait bien commencé pour la formation manitobaine, victorieuse 5 à 1 d’entrée de jeu. Cependant, la suite a été moins glorieuse.

Dubois a touché la cible en avantage numérique au cours du dernier rendez-vous, mais son dossier comprend plusieurs taches. Au nombre des défauts constatés, il y a l’indiscipline. Le Québécois a écopé de quatre punitions mineures dans les deux plus récentes rencontres. Lundi, il a fait trébucher Jack Eichel au milieu de la deuxième période et William Karlsson en a profité pour donner l’avance aux Knights pour de bon. De plus, il se trouvait sur la glace pour les trois autres filets de l’adversaire et a conclu sa soirée avec un différentiel de -3.

«Nous avons deux choix : nous pouvons nous sentir mal à notre sujet ou nous pouvons garder une attitude positive. Nous avons déjà gagné une fois à Vegas. Il faut avoir la détermination d’y parvenir de nouveau», a-t-il déclaré au quotidien «Winnipeg Sun».

Infirmerie achalandée

Cependant, même s’il préfère regarder en avant, la suite du parcours s’annonce cahoteuse. Les Jets doivent se démener sans Nikolaj Ehlers et Josh Morrissey, blessés au haut et au bas du corps respectivement. Et voilà que Mark Scheifele (haut du corps) est tombé au combat durant l’engagement initial du match 4. La mission est-elle impossible? Non, répond Winnipeg.

«Nous avons eu des blessures toute l’année. Quand nous étions au sommet de l’Association de l’Ouest, un paquet de gars se trouvaient à l’écart. Donc, tout est possible, a affirmé Dubois. Pendant plusieurs moments, on s’est débrouillé sans des éléments-clés. Sauf qu’évidemment, ce n’est pas ce qu’on veut voir, car Mark est un excellent joueur.»

Quant à l’entraîneur-chef Rick Bowness, il n’en a que faire des sombres prédictions et du retard de sa troupe.

«Cela ne signifie rien, ces probabilités de remontée. Tout ce qui compte, c’est de trouver une façon de l’emporter jeudi. Vous pouvez me parler de toute l’histoire de la Ligue nationale et des cotes des preneurs aux livres, mais tout cela n’a aucune importance», a-t-il émis.

La cinquième rencontre se tiendra sur les ondes de TVA Sports jeudi à 22 h.