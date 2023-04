Les restaurants KFC remplacés en Russie par une copie russe

Le premier restaurant Rostic's, censé remplacer en Russie la marque KFC, a ouvert mardi ses portes à Moscou, après le retrait de cette célèbre chaîne américaine de restauration rapide en réaction à l'offensive en Ukraine.

Certains éléments du décor ont été modifiés et l'image du colonel Sanders, emblème de la marque, a disparu. Mais le design du logo et des emballages, aux rayures rouges et blanches, rappelle bien le style KFC.

«L'enseigne change, mais le restaurant doit garder son authenticité pour la clientèle», a expliqué mardi, dans une interview au quotidien russe RBK, Konstantin Kotov, co-propriétaire de la société russe Smart Service, qui a racheté en avril les restaurants KFC au groupe américain Yum! Brands.

Selon lui, une centaine de restaurants KFC doivent être relancés sous la marque Rostic's d'ici la fin de l'été. Au total, la chaîne américaine comptait plus de 1100 établissements en Russie, dont la reconversion se fera graduellement.

Le menu des nouveaux restaurants sera identique à celui du KFC, à deux exceptions: les sandwichs Twister et Boxmaster, dont la compagnie Yum! Brands détient les brevets, seront rebaptisés Chef-roll et Rostmaster, selon M. Kotov.

«Tout le reste au menu gardera exactement les mêmes noms et le même prix», a-t-il assuré.

Une chaîne de restaurants Rostic's a déjà existé en Russie entre 1993 et 2012, mais son nom s'écrivait à l'époque en cyrillique. Elle avait été rachetée par Yum! Brands et ses restaurants rebaptisés KFC en 2012.

Depuis le début de l'attaque russe en Ukraine et l'introduction de sanctions économiques contre Moscou, de nombreuses grandes entreprises occidentales ont quitté la Russie, pour des raisons éthiques ou à cause de difficultés pour mener leurs activités.

Les restaurants McDonald's, symboles de l'arrivée du capitalisme américain en Russie à la fin de l'URSS, et les cafés Starbucks ont également revendu leurs activités locales à des hommes d'affaires russes, mais pas le droit d'utiliser le nom de leur marque.

Les McDonald's russes ont ainsi été remplacés en juin dernier par des Vkousno i totchka et les cafés Stars Coffee, censés remplacer Starbucks, ont ouvert en août. Avec un design et des menus très proches de leurs prédécesseurs américains.