Même en retard de trois buts contre le Lightning, Auston Matthews et ses coéquipiers des Maple Leafs n'ont jamais perdu espoir

TAMPA | Est-ce les acquisitions de Ryan O’Reilly, de Noel Acciari et de Jake McCabe, des vétérans reconnus pour ne jamais baisser les bras, ou est-ce le simple indice d’une équipe devenue mature?

Toujours est-il que les Maple Leafs viennent de remonter la pente deux fois plutôt qu’une. Ce qui aurait paru peu probable au cours des dernières années.

« Même si on tirait de l’arrière par trois buts, on est demeuré concentré. On se répétait qu’il fallait se battre à chaque présence. On a continué de le faire et on a trouvé une façon de gagner », a expliqué Auston Matthews, l’initiateur de cette remontée, avec un doublé.

D’ailleurs, les Leafs ont poussé l’audace jusqu’à combler un déficit de trois buts en l’espace de 6 mins 20s.

« Sur le banc, on ne cessait de dire aux gars: “Un autre but et ça va changer l’allure du match. Un autre but et ça va changer l’allure du match », a raconté Sheldon Keefe.

L’entraîneur-chef des Leafs avait vu juste. Le momentum a lentement, mais sûrement basculé du côté de ses troupiers. Tant et si bien que, en prolongation, ce sont eux qui ont dicté le tempo.

« En prolongation, on est passé en mode attaque. On a provoqué une punition (celle de Mikhail Sergachev sur William Nylander) parce qu’on ne cessait d’attaquer », a soutenu Keefe.

Trop à l'aise, trop vite

Dans le vestiaire du Lightning, les mines étaient plutôt longues. Avec un peu de chance et probablement une meilleure gestion de leurs avances, les Floridiens se rendraient à Toronto avec la possibilité d’éliminer les Maple Leafs pour un deuxième printemps consécutif.

« C’est choquant. Je pense qu’on s’est assis un peu trop sur notre avance. On s’est éloigné de ce qu’on faisait de bien au cours des deux premières périodes », a analysé Anthony Cirelli.

Un peu plus loin dans la pièce, Alex Killorn en venait à la même conclusion.

« On est devenu un peu trop à l’aise. C’est une bonne équipe, alors leurs gros joueurs en ont profité », a indiqué l’auteur de deux buts.

Le plus dur reste à venir

Les Leafs rentreront donc à la maison avec la possibilité de passer au deuxième tour. Un moment que les partisans de l’équipe attendent impatiemment depuis 2004. Il risque d’y avoir énormément d’ambiance dans le centre-ville de Toronto, autour du Scotiabank Arena, jeudi.

Sauf que dans le camp torontois, on est bien conscient que le Lightning luttera jusqu’à la dernière seconde pour sa survie.

« Le match le plus difficile s’en vient. Avec tout ce que ce groupe a accompli au cours des dernières années, le Lightning ne sera pas une proie facile », a reconnu Matthews.