Meurtre de Guylaine Potvin: les parents de la victime croisent pour la première fois l’accusé

Vingt-deux ans après le sordide meurtre de leur fille, les parents de Guylaine Potvin ont croisé le regard de son présumé meurtrier mardi matin au Palais de justice de Chicoutimi.

Pour la première fois depuis son arrestation en octobre dernier, Marc-André Grenon a assisté en personne à une conférence préparatoire visant à faciliter la tenue de son procès.

Il est apparu dans le box des accusés menotté et amaigri.

Il a parcouru la salle du regard avant de s'asseoir, sans broncher. Les parents de l'étudiante retrouvée sans vie dans sa maison de chambre de Jonquière en avril 2000 l'ont fixé, mais sans plus.

Le juge a insisté sur l'importance de pouvoir tenir le procès d'une durée de cinq à six semaines à l'automne.

«Pour la famille Potvin, c'est un dossier qui évolue depuis longtemps, a indiqué le procureur des poursuites criminelles et pénales, Me Pierre-Alexandre Bernard. On est tout prêt de la ligne d'arrivée pour un processus de deuil, si je peux le dire ainsi. Le processus judiciaire, c'est difficile. On salue cette manifestation-là de faire avancer les choses.»