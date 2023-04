Nid-de-poule sur les routes: ça coûte de plus en plus cher aux automobilistes!

Briser sa voiture sur un nid-de-poule coûte de plus en plus cher et les Québécois n’y échappent pas, puisque la province a les pires routes au pays, selon une étude de CAA-Québec.

En 2021, les Québécois ont payé en moyenne 258 $ pour des réparations liées au mauvais état des routes. À titre de comparaison, la moyenne canadienne se situait plutôt à 126 $. En 2023, ces réparations coûteraient aux Québécois entre 200 $ à 600 $. «Ces coûts ont augmenté de 20 à 35 % depuis 2020», a précisé CAA-Québec dans un communiqué.

«La campagne ‘’Les pires routes’’ nous permet de cibler des routes problématiques au Québec et d’attirer l’attention sur l’importance de les entretenir. En plus, nos experts en mobilité constatent que les dégâts et les frais qui s’y rattachent représentent un coût supplémentaire important pour les automobilistes», a déclaré Pierre-Serge Labbé, vice-président des services en mobilités chez CAA-Québec.

L’entreprise d’assistance routière recommande d’éviter de faire affaire avec un assureur lorsque la facture est de moins de 1000 $. En effet, plus il y a de réclamations à un dossier, plus la prime d’assurance sera élevée.

Voici la liste des bris les plus fréquents et les coûts approximatifs pour les réparations:

-Pneu : 150 à 350 $

-Roue en acier : 100 $

-Roue en alliage : 600 $

-Bras de suspension : 100 à 400 $

-Embout de direction : 100 à 250 $

-Amortisseur : 200 à 400 $

-Jambe de force : 200 à 400 $

-Rotule de suspension : 150 à 300 $

-Parallélisme (alignement) : 100 à 200 $