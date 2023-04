Nos Z’Amours, nos plaisirs

C’est la photo dans la page de Rodger Brulotte, celle du bas dans le milieu, d’Andre Dawson, Rodney Scott et d’Ellis Valentine qui m’a chaviré.

Regardez l’impayable bouille de Scott. Un vrai bum, taciturne, bagarreur, un peu poudré, voleur de buts intimidant, toujours serré dans ses pantalons pour mettre en valeur ses jambes fines et musclées...

Et celle d’Ellis Valentine, possesseur de la paire de fesses la plus discutée au Québec après celle de Valérie dans « LE » film et de Pierre Bouchard trop assis dessus sur le banc du Canadien. Quand Ellis était trop gelé pour jouer à la balle, les Expos nous disaient qu’il avait mal à un nerf de la fesse.

La gauche ou la droite, ça dépendait du bon vouloir de Monique Giroux, la relationniste qui faisait pâlir Claude Mouton du Canadien.

Aujourd’hui, le grand Ellis poursuit sa carrière comme travailleur de rues auprès des jeunes en difficulté en Californie.

Ne manque que Tim Raines pour retrouver des joueurs colorés, spectaculaires, grandes gueules et grands cœurs qui nous ont donné un plaisir fou pendant presque vingt ans.

Le vingt ans des grandes équipes des Z’Amours qui se battaient pour entrer dans les séries éliminatoires à l’époque où c’était réservé aux gagnants de divisions. Autrement dit, le meilleur deuxième foutait le camp en vacances.

PANTOUFLE, LE TOUCH ET LES AUTRES

Pour les fans de baseball d’aujourd’hui qui ont vu jouer les Z’Amours de leurs yeux vus, on se rappelle davantage de la grande édition de 1994. Avec Marquis Grissom, Pedro Martinez, Larry Walker, Moises Alou, Denis Boucher, Mel Rojas, le favori de Touche, John Wetteland, Kenny Hill qui était épeurant quand il avait faim pendant un programme double et tous les autres gaillards de Felipe Alou.

Ils étaient aussi pétés, mais moins enrhumés que leurs grands frères de 1980. Felipe Alou avait plus de pif que Bill Virdon dit Sœur Sourire ou même Dick Williams. Et Felipe était gentil et avenant avec les journalistes, mais il avait la mèche courte quand on remettait en question une de ses décisions.

Je me rappelle qu’avec deux retraits, il avait enlevé son troisième but Sean Berry, un monsieur Parfait, pour le remplacer par un frappeur suppléant. L’humble columnist s’était donc permis de demander :

— Felipe, tu as remplacé Sean Berry par So Un Tel. Pourtant, Berry a une meilleure moyenne au bâton. Je comprends pas trop...

Felipe m’avait regardé, l’œil noir, la moustache rétrécie et avait juste répondu par une autre question :

— Et toi, comment tu mesures la grosseur des couilles ?

J’avais compris que Berry ne les avait pas très grosses avec deux retraits et un coureur en position de marquer.

LA PAGE À PANTOUFLE

Je repassais la page à Pantoufle, le nom de baseball de Rodger Brulotte, quand un autre point m’a sauté aux yeux. Le sapré Rodger avait réuni ses Z’Amours en tenant compte d’un thème pour chaque photo. Il y a la photo des pionniers des premiers Expos de 1969 au parc Jarry. Claude Raymond, Ron Brand et Bill Stoneman. Le beau brummel avait lancé deux matchs sans point ni coup sûr avec les Z’Amours et a fini directeur général des Angels de la Californie. Et il a quitté Montréal avec Diane, sa très jolie épouse québécoise.

Puis la photo de 1994 avec Moises Alou, Darrin Fletcher le receveur et Denis Boucher, le lanceur gaucher qui s’est tourné vers la politique en espérant faire sourire les Québécois de Lachine avec une glissante sur le coin du marbre.

Tiens, la photo la plus surprenante. Bill Lee, qui préférait manger son pot sur ses céréales plutôt que de le fumer, pose avec Bob Gainey et Chris Chelios. Les trois ont un point en commun. Ils gagnaient des games.

Et puis, il y a une photo qui a été un choix personnel de Pantoufle. Même pour la mise en page. Vladimir Guerrero et Felipe Alou, les meilleurs à leur position dans l’histoire des Expos, ont accepté de prendre la pose pour Rodger. Pendant qu’on prenait les photos, Vladimir fils devait en sortir une du stade pour les Blue Jays. Bonsoir, elle est partie !!!

LA NOSTALGIE QUI SOURIT

Cette page va faire sourire de bonheur tous ceux qui ont vécu de près ou de loin ces aventures rocambolesques du baseball majeur dans la métropole.

Personne ne pourra revivre le fun que ces courses aux séries ont pu nous offrir. Journalistes, commentateurs, joueurs, gérants, partisans, superfans ou caissières dans les banques qui écoutaient les matchs pendant qu’elles répondaient aux clients.

Partout, tout le temps, le Québec et parfois le Canada d’avant les Blue Jays, vivaient au rythme des prises, des balles et des coups sûrs. Avec les voix de Guy Ferron, de Jean-Pierre Roy, de Monsieur Lebrun, de Groutcho, de Pantoufle, du Français, de Parking Marion, de Downtown Milo et des autres...

Du haut du ciel, Bijou doit regarder tout ça en souriant.

La victoire d’Yves Lévesque

Marie-Pier Houle s’est fait solidement battre par Sandy Ryan au pays de Galles.

Ryan était plus rapide et plus forte. Mais personne ne peut enlever son mérite à Marie-Pier qui s’est battue courageusement et qui ne s’est pas contentée de faire la tortue pour se protéger.

Elle a forcé des échanges et a tenté de renverser la tendance du combat jusqu’aux ultimes secondes de l’affrontement.

Elle aura une autre chance.

Marie-Pier Houle ne pouvait compter sur un coin aussi expérimenté et solide que certains champions qu’on connaît. Artur Beterbiev, avec Marc Ramsay, Russ Anber, Sam Décarie et Luc-Vincent Ouellet, elle pouvait compter sur la crème de la crème.

Le grand gagnant

Mais Sébastien Gauthier va apprendre et Pierre Bouchard a déjà du métier.

Le grand gagnant est le courtier Yves Lévesque. Il a cru dès les débuts en Marie-Pier Houle. Il a été son assureur, son gérant, son commanditaire et le président de son fan-club.

Il a passé la semaine du combat avec sa boxeuse et je suis convaincu que c’est lui qui a payé les petits extras qui rendent une préparation plus supportable.