On jongle avec les gardiens

Une des choses qui ressortent des présentes séries éliminatoires, c’est l’importance d’avoir deux bons gardiens de but. C’est vrai en saison et c’est aussi vrai en séries.

J’espère que le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, en prend bonne note et qu’il repêchera en conséquence. J’en suis même rendu à me demander si on n’a pas trop utilisé Andrei Vasilevskiy (Lightning) et Connor Hellebuyck (Jets) en saison régulière.

Ce sont deux des meilleurs gardiens de la LNH, mais pour une raison quelconque, leurs performances ne sont pas à la hauteur des attentes depuis le début des séries, du moins avant les matchs d’hier. Est-ce la fatigue ? Hellebuyck a joué 64 matchs, et Vasilevskiy, 60.

Je déteste me poser cette question, car je crois toujours qu’un vrai numéro un devrait jouer près de 62 matchs et l’auxiliaire, 20. Malgré tout, ces 20 parties sont très importantes dans le contexte d’une équipe qui lutte pour participer aux séries.

Il est vrai que ce ne sont pas toutes les équipes qui misent sur un gardien élite et si je ne suis pas encore totalement converti à l’alternance, je prends des notes, mais c’est une nouvelle mentalité.

Il reste qu’à date, dans ce premier tour des séries éliminatoires, les Panthers et le Wild ont accordé des départs à deux gardiens différents ; les Oilers sont sur le point d’en donner un à Jack Campbell et c’est sans compter qu’en raison de blessures, les Golden Knights misent sur leur gardien numéro trois en Laurent Brossoit et les Hurricanes, sur leur numéro deux en Antti Raanta.

La bonne nouvelle à Winnipeg et à Tampa, c’est qu’on ne se pose pas de questions sur l’identité du gardien pour le prochain match, mais ailleurs, c’est différent.

Lyon ou Bobrovsky ?

Prenons le cas des Panthers. En raison des absences de Sergei Bobrovsky et de Spencer Knight, Alex Lyon a joué les huit derniers matchs de la saison et c’est lui qui a emmené l’équipe en séries éliminatoires.

Lyon méritait d’amorcer les séries et il est même allé chercher une victoire de 6 à 3 à Boston dans le match numéro deux. Par contre, avec un déficit de 0-3 en troisième période dans le troisième match, l’entraîneur Paul Maurice l’a retiré. Sergei Bobrovsky a joué le quatrième match, une défaite de 6 à 2 (30 tirs, 5 buts alloués) dans laquelle il n’a pas été éclatant.

Les Panthers sont en train de devenir une nouvelle version des Maple Leafs de Toronto, une équipe qui n’arrive pas à franchir le premier tour, et on se pose toujours des questions devant le filet. Qui sera le choix de Maurice pour éviter l’élimination dans le match numéro 5 ?

Même si on ne peut pas reprocher grand-chose à Lyon, pour battre la meilleure équipe de la LNH, Maurice doit choisir celui qui a le plus de chances de voler un match et c’est Bobrovsky. Il n’affiche pas la forme d’un double gagnant du trophée Vézina, mais il est la meilleure carte des Panthers et le dernier match lui a permis de chasser la rouille.

Pourquoi Fleury ?

Je n’avais pas de problème avec le fait que l’entraîneur du Wild, Dean Evason, amorce les séries avec Filip Gustavsson. Après sa superbe saison, il méritait le premier départ et il a d’ailleurs été superbe dans une victoire de 3 à 2 et de 51 arrêts en double prolongation à Dallas.

Mais pourquoi, bon sang, revenir avec Marc-André Fleury dans le deuxième match ? Après une telle performance, un entraîneur ne veut pas briser le rythme de son gardien. De plus, c’était injuste envers Fleury. Remplacer un gardien qui vient de connaître un match exceptionnel est toujours difficile. Evason est un ami personnel et je vais certainement lui parler de cette décision lorsque j’en aurai l’occasion.

Entrefilets

Opportunité pour Campbell

Malgré une belle saison, Stuart Skinner n’a pas été particulièrement impressionnant devant le filet des Oilers. En relève dans le match numéro quatre, Jack Campbell a réussi à freiner l’élan des Kings et à aider les siens à surmonter un déficit de 0-3, pour gagner 5 à 4 en prolongation et niveler la série 2 à 2. Campbell a une chance en or de racheter sa saison. Le joueur par excellence des Oilers est Leon Draisaitl, mais soyez assuré que Connor McDavid n’a pas dit son dernier mot. J’ai hâte de voir comment Joonas Korpisalo va rebondir devant le filet des Kings. On sait que les Oilers peuvent marquer des buts, mais ils doivent limiter les chances contre eux.

Le Kraken coriace

Je répète souvent que le premier tour des séries éliminatoires est le plus difficile, si bien que le Kraken de Seattle était à un but près de revenir du Colorado avec une avance de 2 à 0 dans la série. Pourtant, s’il y a une série pour laquelle je m’attendais à ce que ça soit à sens unique, c’est bien celle-là.

Les journaux de Toronto

Je lisais les journaux de Toronto avant le match d’hier et on semblait écarter Andrei Vasilevskiy de l’équation. Je ne sais pas comment ça s’est terminé, hier, mais il ne faut jamais compter pour battu un gardien de sa trempe. N’oubliez pas que les Nordiques menaient 2 à 0 contre le Canadien en 1993 quand Daniel Bouchard avait dit qu’il avait trouvé une faille chez Patrick Roy. On connaît la suite.

Dubois fait rêver

À cet instant, je ne sais pas si la série est égale 2 à 2 ou si les Golden Knights mènent 3 à 1, mais j’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu de Pierre-Luc Dubois chez les Jets. Je comprends ceux qui rêvent de le voir dans un chandail du Canadien. La perte de Josh Morrissey fait mal aux Jets. Connor Hellebuyck devra être miraculeux devant le filet des siens.