Phase 3 du tramway: le maire Bruno Marchand se porte à la défense des citoyens de la périphérie

BRUXELLES | Peu affecté par la critique du chef de l’opposition qui l’accuse d’être «déconnecté» sur le tramway, Bruno Marchand réplique qu’il défend les citoyens de la périphérie et pourfend au passage l’incohérence de son adversaire.

À peine posé à Bruxelles pour la troisième partie de sa mission de 10 jours en Europe, le maire de Québec a fait face aux tirs de l’opposition officielle, qui n’apprécie pas que le maire ait évoqué sa volonté de démarrer la réflexion pour une phase 3 du tramway. Le chef Claude Villeneuve estime qu’en Europe, M. Marchand est «déconnecté de l’état du débat» à Québec et qu’il y a d’autres priorités.

«Qu’il me dise autant qu’il veuille que je suis déconnecté, moi je pense que c’est pas ça», a riposté le maire, mardi matin.

Si être déconnecté c’est vouloir mieux desservir les gens de la périphérie, «alors je suis déconnecté», a-t-il ironisé.

Planification

«Ce projet-là, il doit servir encore mieux les gens du nord. Et c’est pas juste un tramway et ça veut dire le planifier. Et on sait que ça prend du temps. Et ne pas le planifier, ça veut dire de dire aux gens du nord: «On ne s’occupe pas de vous, c’est pas important.» Je ne dirai jamais ça et je vais m’en occuper de façon prioritaire.»

Il note une incohérence dans le discours de l’opposition officielle de Québec d’abord, l’ancien parti du maire Régis Labeaume, qui s’est toujours positionné en faveur du tramway, mais qui récemment donne des signes de vouloir s’en distancer.

«Où va ce parti-là?»

«Je ne les comprends plus. M. Villeneuve disait qu’il faut penser à la phase deux. On lui dit qu’on est d’accord et qu’il faut arriver avec une planification à long terme pour la phase deux et trois et il nous dit qu’il ne faut pas faire ça. Je ne comprends pas où va ce parti-là.»

Il appelle même à une réflexion pour chacun des élus de Québec d’abord. «Ils ont tous dit qu’ils étaient pour le tramway et présentement, on n’a pas l’impression que ce sont des alliés. Ils ont à réfléchir en leur âme et conscience sur comment ils se positionnent face à la population. Parce que présentement, soutenir le tramway, je ne pense pas que c’est ce qu’ils font.»