Recherches secrètes avec Huawei

Trois universités québécoises mènent actuellement des projets de recherche secrets avec le controversé géant chinois Huawei, a appris notre Bureau d’enquête.

L’Université McGill, Polytechnique Montréal et l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) disent ne pouvoir dévoiler aucun détail de leurs projets respectifs, en cours avec Huawei.

Impossible donc de connaître la teneur de ces projets de recherche, ni depuis quand ils ont été entrepris.

Les trois institutions universitaires soutiennent être soumises à des ententes de confidentialité, parce que les projets sont financés par une entreprise privée.

« Nous ne sommes pas en mesure de donner plus de détails au sujet du contrat avec Huawei [...] Nous ne pouvons donc pas divulguer de détails comme le nom du projet, le domaine, etc. », explique la porte-parole de l’INRS, Julie Robert.

Même discours du côté de Polytechnique, qui nous a référé à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

L’Université McGill reconnaît également avoir un « nombre limité d’ententes de recherche » en cours avec Huawei et affirme que celles-ci sont confidentielles.

Un silence qui inquiète

Ce silence sur des projets de recherche menés avec une entreprise controversée comme Huawei inquiète des experts en sécurité nationale.

Rappelons que Huawei a été bannie l’an dernier du développement de la technologie cellulaire 5G pour des raisons de sécurité nationale et qu’elle est soupçonnée d’espionner par l’intermédiaire de ces équipements de télécommunication.

« Les administrateurs des universités concernées devraient se poser la question : si je n’ai pas le droit de parler publiquement d’un projet, est-il dans l’intérêt du Canada de faire ce projet de recherche ? » se demande Margaret McCuaig-Johnston, ancienne vice-présidente du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. C’est cet organisme qui finance en grande partie la recherche en science et technologies au pays.

Pas de surveillance

Depuis 2021, le gouvernement fédéral a resserré l’octroi de subventions dans des domaines de recherche sensibles, qui font l’objet d’une évaluation de risque en matière de sécurité nationale.

Les recherches financées sans le recours aux subventions échappent toutefois à la surveillance gouvernementale, déplore Mme McCuaig-Johnston.

« J’ai commencé à voir ce genre d’ententes [avec des compagnies privées] en janvier 2020. Les universités n’étaient pas autorisées à en parler même à l’intérieur de leurs propres murs. [...] Personne ne voit ces contrats, car aucune subvention n’est demandée. Les universités n’ont pas à s’expliquer sur quoi que ce soit. La question est : que cherchent-elles à cacher ? »

Selon l’ancienne haute fonctionnaire fédérale, ces projets secrets pourraient potentiellement mettre en jeu la sécurité nationale.

Calibre mondial

« Si ce sont des domaines de la technologie qui sont soumis au secret comme l’informatique quantique, la photonique ou l’intelligence artificielle, c’est particulièrement préoccupant. Le Québec possède une recherche de calibre mondial dans ces domaines », dit Mme McCuaig-Johnston.

« Je trouve étonnant qu’il s’agisse de projets secrets dont on n’est pas en mesure de divulguer certains détails à tout le moins, dans un domaine où le double usage de ces technologies dans le secteur militaire est fortement probable », croit également Christian Leuprecht, professeur au Collège militaire royal du Canada et à l’Université Queen’s.

Hier, notre Bureau d’enquête a révélé que l’Université Concordia, de Montréal, avait reçu un don de 128 000 $ de Huawei en juin dernier, un mois après que la compagnie chinoise a été bannie du réseau 5 G.

TOUJOURS PERMIS DE FAIRE AFFAIRE AVEC HUAWEI

Les universités qui effectuent des recherches avec Huawei sont autorisées à le faire, car le géant chinois n’est pas exclu de la recherche scientifique canadienne.

Des observateurs, tant au niveau académique que de la sécurité nationale, s’expliquent mal comment on peut exclure le géant chinois d’un côté du développement de la 5G pour des raisons de sécurité nationale, tout en lui permettant de l’autre d’avoir accès à la recherche canadienne.

Margaret McCuaig-Johnston croit que les universités devraient de leur propre chef exclure Huawei, qui est proche de l’armée chinoise, de leurs recherches.

« L’argent des taxes des contribuables canadiens va dans ces universités et les recherches qu’ils financent partiellement vont possiblement se retrouver entre les mains des militaires chinois. C’est très inquiétant », a signifié l’experte.

« Le Service canadien du renseignement de sécurité a déjà prévenu les universités de faire attention et de se méfier. Mais les universités n’ont aucune obligation de suivre cette consigne. Conséquemment, plusieurs poursuivent leurs collaborations avec Huawei et d’autres institutions chinoises, ce qui est une erreur, car tout cela profite à un État hostile », croit aussi Charles Burton, de l’Institut Macdonald-Laurier et ancien conseiller à l’ambassade canadienne de Chine.