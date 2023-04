Rose doit faire son entrée avant sa mort

La mémoire du commissaire du baseball, Robert Manfred, est parfois sélective et les décisions des anciens commissaires sont très respectées, selon la situation.

Soudainement après quelques matchs, le baseball majeur a avisé les Expos que la publicité sur les lotos était refusée. À la suite de cette décision, Robert Armand a conçu une autre façon d’annoncer ce produit qui a été acceptée. Les Expos ont construit des rampes d’affiches publicitaires qui encerclaient les clôtures du champ extérieur. Par conséquent, la publicité de Loto 6/49 a été acceptée par le bureau du commissaire.

Peu de temps après cette entente, le commissaire Bowie Kuhn voulait abolir les journées de bingo et les tirages moitié-moitié au profit d’organismes. Après une rencontre houleuse entre Roger D Landry et le commissaire, il a été décidé que le bingo vu qu’il y en avait dans les sous-sols des églises c’était permissible, mais pas les tirages. Pourtant selon la situation, les tirages sont acceptés aujourd’hui.

La mémoire sélective

Plus de 40 ans plus tard, la soi-disant promotion du jeu par les Expos fait partie des grands partenaires publicitaires du baseball et autres sports majeurs. La mémoire sélective du bureau du commissaire, selon la situation, plus de revenus, accepte ce que plusieurs autres commissaires avaient banni auparavant.

Le Temple de la renommée et le baseball majeur sont deux organisations distinctes, mais le Temple de la renommée déclare que personne sur la liste inéligible du baseball majeur ne peut être intronisé.

Les joueurs qui ont triché en utilisant des produits illégaux pour améliorer leur production sont éligibles sur les bulletins de vote du Temple de la renommée.

Chaque année, le commissaire déclare le nom de Pete Rose inadmissible sur les bulletins de vote.

Pete Rose a assurément été pardonné pour un jour, car le commissaire l’a invité à la grande fête au Fenway Park qui soulignait les 100 plus grands joueurs de l’histoire du baseball, dont Pete Rose qui a obtenu plus de coups sûrs, 4256, que tout autre joueur.

C’est aux journalistes à décider

Une partie des qualifications pour le Temple de la renommée est « l’intégrité et le caractère ». Il y a des joueurs au Temple de la renommée qui étaient des racistes et plusieurs autres n’étaient certainement pas des modèles pour les enfants. Ce sont les journalistes qui votent et c’est à eux de décider. Sûrement pas des bureaucrates qui veulent maintenir la décision des commissaires précédents.

Dernièrement, Pete Rose a demandé son pardon au commissaire du baseball pour une troisième fois.

Un homme qui est condamné à vie en prison peut demander à être libéré après 25 ans.

Pete Rose qui a parié sur un match de baseball est condamné jusqu’à sa mort.

Il est grandement temps que la situation change. Pete Rose a payé le prix de plusieurs décennies.