Sherbrooke: un homme accusé à la suite d'une agression

Un homme de 30 ans a comparu mardi après-midi en lien avec l'agression au couteau survenue la veille dans un immeuble de la rue King Ouest.

Pour l'instant, Chaz Bélanger est accusé de bris de probation. Il pourrait cependant être accusé de voies de fait armées, voire de tentative de meurtre lors de son retour en cour mercredi.

Lundi après-midi, Bélanger se serait attaqué à un homme de 34 ans, qui a été gravement blessé, mais dont la vie n’était plus menacée mardi.

Pendant plus de quatre heures, le Groupe tactique d’intervention du Service de police de Sherbrooke a négocié la reddition de l’homme retranché dans son logement.

Le 869 King Ouest reçoit de plus en plus fréquemment la visite des policiers. C'est que les 2e et 3e étages abritent des chambres louées au mois, à des personnes incapables de se trouver ou se payer un appartement.

Au lendemain des événements, des locataires ne peuvent s'empêcher de craindre pour leur sécurité.

Le propriétaire de l'immeuble qui opère un commerce d'aspirateur au rez-de-chaussée est actuellement à l'extérieur du pays.

Au téléphone, Pierre Moreau a indiqué que depuis la fermeture de l'Hôtel Albert il y a un an, la clientèle hébergée a changé.

Certaines personnes ont des problématiques de santé mentale ou de consommation de drogues, ce qui rendu la cohabitation de plus en plus difficile.

Le propriétaire n'a pas voulu évincer ses locataires en plein hiver.

Mais dès son retour dans quelques semaines, il dit avoir l'intention d'entreprendre des démarches pour convertir l'endroit en logements locatifs.

Il souhaite avoir l'appui de la ville pour s'assurer que ses locataires actuels puissent avoir de l'accompagnement pour leur relocalisation.

L'enquête policière se poursuit pour élucider l'agression survenue lundi. Chaz Bélanger est demeuré détenu à la suite de sa comparution.