Tennis: Eugenie Bouchard se qualifie à Madrid

La Québécoise Eugenie Bouchard a obtenu sa place au sein du tableau principal du tournoi de tennis de Madrid, mardi, en remportant un deuxième match de qualification d’affilée.

La 285e raquette mondiale a vaincu avec une relative aisance l’Américaine Elizabeth Mandlik (147e) en deux manches de 6-3 et 6-2, passant 78 minutes sur la surface de jeu. La gagnante a été convaincante à bien des égards. Elle a claqué les quatre as de l’affrontement et n’a pas commis une seule double faute. «Genie» a empoché 63,9 % des points disputés sur son premier service, comparativement à 47,5 % pour son opposante en de telles circonstances.

Ayant concédé trois bris en neuf occasions, Mandlik a pris le service une fois et a mis la main sur 40,9 % des points joués.

Bouchard avait également été solide la veille en défaisant la quart de finaliste de l’événement 2022, l’Espagnole Sara Sorribes Tormo 6-1 et 4-1. Sa première adversaire du tableau principal sera l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 149e au monde.

Marino cause la surprise

Toujours à Madrid, la Canadienne Rebecca Marino a remporté son affrontement du premier tour 7-6(1) et 6-4 contre la Chinoise Zhu Lin.

Il s’agit d’une certaine surprise, considérant que la représentante de l’unifolié occupe le 79e rang mondial et que sa rivale du jour est la 39e joueuse au classement de la WTA.

L'athlète de l'unifolié a été particulièrement efficace avec les balles en main. Elle a réussi 11 as et remporté 73 % des échanges disputés sur sa première balle de service.

La Torontoise de 32 ans a aussi sauvé cinq des sept balles de bris que Lin s'est données.

Au deuxième tour, Marino se mesurera à la Belge Elise Mertens. Cette dernière est la 24e tête de série du tournoi.

Ses compatriotes Leylah Fernandez et Bianca Andreescu seront aussi de la partie dans la capitale espagnole.