«Tortue ninja»: leur bébé nait avec une «carapace» poussant sur son dos

Un couple a surnommé son bébé «petite tortue ninja» après qu’une affection cutanée rare engendre sur son dos une masse adipeuse ressemblant à une carapace de tortue.

À la grande perplexité des parents et des médecins, le petit James McCallum est né avec une masse importante qui couvrait la majeure partie de son dos.

Sa mère, Kaitlyn, affirme que les échographies n’avaient rien révélé avant qu'elle ne donne naissance au petit en août 2021, à l'hôpital Morton Plant de Clearwater, en Floride.

Kaitlyn McCallum | Facebook

La jeune mère de 35 ans pensait initialement qu’il s’agissait d’une tache de naissance. Mais ses inquiétudes ont commencé lorsqu’elle a remarqué l’apparition de croûtes, rapporte le Mirror.

«Au début, la tache couvrait 75 % de son dos et elle avait commencé à grossir et à devenir plus grumeleuse», raconte-t-elle.

Bientôt, la masse se transforme à ce qui ressemble à un énorme grain de beauté couvrant la majeure partie du dos de James.

Kaitlyn McCallum | Facebook

Il faudra 2 mois à la jeune famille afin d’obtenir un diagnostic: un nævus mélanocytaire congénital géant.

Il s’agit d’une malformation bénigne ressemblant à une tumeur et résultant d'un développement défectueux des cellules pigmentaires.

Opérations

De février 2022 à mai 2022, le jeune enfant subit deux séries d’interventions chirurgicales. Il peut bientôt s’allonger sur le dos.

Il a ensuite subi une expansion tissulaire pour remplacer le nævus par de la peau saine provenant de la peau restante de son dos.

Kaitlyn McCallum | Facebook

Il ne lui reste qu’une dernière opération à subit qui visera le retrait complet du nævus.

«Avant d'être enlevée, elle avait grandi rapidement et était devenue comme une carapace de tortue sur son dos», a relaté Kaitlyn, assurant néanmoins qu’il était maintenant certainement plus à l’aise.

Kaitlyn McCallum | Facebook

«Le médecin nous a dit qu'une fois retirée, c'était fini. Il aura juste des cicatrices minimes», a-t-elle ajouté en référence à la prochaine opération.

Il n’y a par ailleurs pas que de mauvais côté à toute cette aventure, a plaisanté la jeune mère: «Il pourra raconter une belle histoire et dire qu'il s'agit d'une morsure de requin ou autre.»