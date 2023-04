Un ancien de l'Impact à la tête de Canada Soccer

Le remaniement des effectifs se poursuit à Canada Soccer qui a annoncé mardi la mise en place d’une équipe de transition en attendant la nomination d’un nouveau Secrétaire général.

C’est Jason deVos qui comblera de façon intérimaire le poste laissé vacant par Earl Cochrane.

Membre du Temple de la renommée canadien du soccer, l’ancien défenseur de l’Impact est actuellement le directeur du développement à Canada Soccer et entrera en poste le 12 mai.

Il sera entouré de la vice-présidente par intérim Kelly Brown, du chef de l’exploitation et ancien directeur général de Québec Soccer Mathieu Chamberland, du directeur des finances Sean Hefferman et du responsable des relations publiques et des communications Paulo Senra.

Vent de changement

C’est un vent de changement qui souffle sur l’organisation malgré les succès récents sur le terrain.

Outre Cochrane, le président Nick Bontis a lui aussi remis sa démission à la fin du mois de février en admettant qu’un changement à la direction était devenu nécessaire.

La fédération nationale a connu un conflit de travail persistant avec les équipes nationales masculines et féminines.

C’est l’ancienne athlète Charmaine Crooks qui assure la présidence par intérim.