Un lit de 135 000$ pour ses 6 femmes et lui!

Un lit gigantesque pour y avoir tout l’espace dont il a besoin en compagnie de ses six femmes. Pourquoi pas!

Voilà ce que s’est dit le polyamoureux et influenceur, Arthur O Urso, et il a concrétisé son envie ou plutôt ses envies!

Il a dépensé, incroyable vous direz-vous, l’équivalent de 135 000$ canadiens pour son projet majeur, rapporte The Mirror.

Son lit fait 20 (6 m) pi par 7 pi (2 m). Il y a consacré 15 mois de travail. Arthur et ses six femmes pourront donc y être à leur aise.

Le Brésilien a déjà eu neuf femmes, mais il a divorcé de quatre d’entre elles l’an dernier. Puis, afin de repimenter sa vie amoureuse, il a accueilli Maria, 51 ans, au sein de sa relation polyamoureuse.

Arthur a 201 000 abonnés sur son compte Instragam où il aime montrer ses muscles, ses tatouages et ses femmes au lit, en tenues sexy ou lui prodiguant des caresses.

L’influenceur a aussi un compte OnlyFans où lui et ses femmes publient des photos, des vidéos et des conseils sexuels pour leurs abonnés.

Le Brésilien et ses six femmes gagneraient près de 85 000 dollars canadiens, toujours d’après The Mirror.