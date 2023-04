Un modèle de base, svp

Parce que plusieurs Québécois doivent plus que jamais se serrer la ceinture, j’avais eu l’idée il y a quelque temps de réaliser un match comparatif qui réunirait l’essentiel des véhicules offerts chez nous à moins de 25 000 $ avant taxes. Une somme avec laquelle il était possible il y a quelques années de se procurer un petit VUS ou même une Dodge Grand Caravan, mais qui suffit à peine aujourd’hui pour mettre la main sur un véhicule neuf, quel qu’il soit.

Au total, dix véhicules sont présentement offerts sur le marché à moins de 25 000 $, incluant le nouveau Chevrolet Trax 2024 qui débarquera chez nous début juin. Deux Hyundai (Elantra et Venue), deux Kia (Forte et Rio), la Mazda3 à boîte manuelle, la Mitsubishi Mirage et trois Nissan (Versa, Sentra et Kicks) viennent compléter l’offre. Et de ce nombre, il y a fort à parier pour que certains modèles, comme la Rio, ne soient pas reconduits, alors que d’autres frôlant la ligne des 25 000 $ pourraient voir leur prix augmenter et ainsi être éliminés de cette « catégorie ».

Fait intéressant, la Mitsubishi Mirage - qui se veut actuellement la moins chère des voitures au pays et la seule sous-compacte restante si la Rio disparaît - sera de retour pour 2024. Mitsubishi Motors du Canada prévoit importer environ 2 000 unités de ce modèle, dont les ventes se portent bien. Il faut dire qu’avec la disparition de la Chevrolet Spark, la Mirage profite de la non-concurrence pour rejoindre une clientèle qui, parfois, la choisira par défaut.

Le match comparatif rassemblant plusieurs de ces modèles devait être organisé dans les prochaines semaines, mais n’aura finalement pas lieu. Et pour cause, l’indisponibilité de ces véhicules. Initialement, la demande d’emprunt avait été faite auprès des constructeurs automobiles via les relationnistes. Rapidement, ils nous ont mentionné que la seule façon d’accéder à ces modèles était d’accepter un compromis avec des versions plus équipées. Il était bien sûr hors de question pour moi d’emprunter une Mazda3 GT Turbo de 38 000 $, quand l’objectif est de comparer des véhicules dans le contexte d’un budget restreint!

Je me suis finalement tourné vers un regroupement de concessionnaires, qui a accepté avec gentillesse de trouver plusieurs de ces modèles. Des versions de base de chacune des berlines précitées, considérant que ce groupe possède minimalement une bannière pour chacune des marques. Hélas, après des semaines d’acharnement incluant des heures supplémentaires pour certains employés, on m’a annoncé qu’il serait impossible de trouver ces véhicules à temps.

« Certains sont commandés depuis longtemps et tardent à arriver tandis que d’autres sont tout simplement impossibles à obtenir », m’a-t-on dit. On m'a même avoué que dans le cas d’un modèle, le nombre d’unités disponibles au pays en temps réel était de zéro. Pas une seule voiture de base de cette marque, alors qu’on publicise un prix d’entrée plus alléchant que celui de bien des concurrents...

C’est vrai, les ventes de berlines compactes se font majoritairement avec des modèles de milieu de gamme. Parce que les gens voient l’intérêt de débourser 2 000 $ ou 3 000 $ supplémentaires pour obtenir un équipement plus complet, mais aussi parce que les modalités de financement ou de location peuvent être à l’avantage des modèles cossus.

Maintenant, comprenez que si beaucoup de constructeurs se permettent d’afficher des prix d’entrée plus alléchants, la conclusion de cette courte étude prouve clairement qu’entre la proposition et la disponibilité réelle, il y a un fossé très profond. En vérité, l’acheteur d’aujourd’hui qui désire un véhicule à moins de 25 000 $ (ou à moins de 350 $ par mois sur un terme de 84 mois!) n’a pratiquement rien à se mettre sous la dent.

Ne soyez pas étonnés de voir sur le marché d’occasion des Toyota Yaris 2018-2019 de 100 000 km vendues à plus ou moins 20 000 $, alors qu’elles avaient été payées environ ce prix à l’état neuf... La voici donc, la nouvelle réalité du marché canadien, avec un prix moyen par véhicule qui dépassait - en 2022 - le seul psychologique des 50 000 $.