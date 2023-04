Une petite visite dans un centre de guérison spirituelle au Costa Rica pour Aaron Rodgers

Avant de vivre toute l’excitation de la transaction l’ayant fait passer des Packers de Green Bay aux Jets de New York, lundi, le quart-arrière Aaron Rodgers a pu s’aérer l’esprit dans un centre de guérison spirituelle au Costa Rica, en compagnie de plusieurs amis.

Le quotidien «New York Post», qui pourra d’ailleurs suivre les moindres faits et gestes du quadruple récipiendaire du titre de joueur par excellence de la NFL dès la saison prochaine, a permis d’en apprendre un peu plus sur ce périple en Amérique centrale. Le numéro 12 et Aubrey Marcus, un ami prônant la philosophie holistique et les bienfaits de la médecine psychédélique, ont donc accueilli un groupe pour une retraite fermée, selon quelques publications sur le réseau social Instagram.

Parmi les gens présents, il y avait le quart des Jets Tim Boyle, qui a déjà agi comme substitut de Rodgers à Green Bay, tout comme le golfeur professionnel Morgan Hoffman et l’acteur Mehcad Brooks. Matias De Stefano, qui fréquente une ex-copine du célèbre athlète (Blu of Earth), était aussi sur les lieux.

Les membres du groupe semblent visiblement avoir apprécié leur expérience, comme l’a illustré une photo les montrant tous souriants, les hommes ayant pour la plupart le torse nu sur le cliché.

«La gravité nous permettra d’en arriver à la guérison, avec l’aide de l’ayahuasca, a écrit Brooks en évoquant une préparation hallucinogène provenant d’Amérique du Sud. C’est pourquoi nous nous en remettons toujours au @soltarahealingcenter pour faire diriger nos êtres vers la sagesse primordiale se voulant être notre droit de naissance ancestral.»

Une grosse somme pour être malade

L’établissement où le joueur de renom et ses comparses ont séjourné, le Soltara Healing Center, propose des forfaits allant de 3125 $ à 12 650 $, au Costa Rica ou au Pérou. Les clients ont l’opportunité de participer à des cérémonies durant lesquelles l’ayahuasca est en vedette. Le rituel comprend «l’évacuation», des vomissements et de la diarrhée dans l’obscurité totale de la jungle.

Rodgers est friand de ces activités pour le moins atypiques. Plus tôt dans l’année, il s’est soumis à une période de quelques jours dans la noirceur afin de l’aider à déterminer son avenir professionnel.