Violente collision impliquant un véhicule et un poids lourd à Sainte-Marie-de-Beauce

Une violente collision impliquant un véhicule et un poids lourd est survenue dans le secteur de Sainte-Marie vers 11h15, mardi matin.

L’accident s’est produit à l’intersection du boulevard Vachon et de la rue Cameron et a fait deux blessés graves, soit un homme et une femme qui prenaient place dans le véhicule.

Ils ont été transportés dans un centre hospitalier, mais on ne craint toutefois pas pour leur vie, souligne Claude Doiron, porte-parole à la Sûreté du Québec.

Les circonstances de l’accident restent à éclaircir, mais le conducteur d’un des deux véhicules aurait omis de s’immobiliser à un arrêt obligatoire, entrainant l’importante collision.

Le conducteur du poids lourd a subi des blessures mineures et a également été transporté dans un centre hospitalier.

La circulation a été perturbée une partie de la journée, mais celle-ci est désormais revenue à la normale.