MURRAY, Marie Luce



À son domicile, le 24 mars 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Marie Luce Murray. Née à St-Luc-de-Matane le 28 décembre 1933, elle était la fille de feu dame Yvonne Murray et de feu monsieur Paul-Émile Murray. Elle demeurait à Boischatel. Les membres de la famille recevront les condoléances à :Les cendres seront déposées au Cimetière de St-Luc-de-Matane à une date ultérieure. Madame Murray laisse dans le deuil ses enfants : feu Clarence (Gaétane), Linda (feu Louis), Nancy (Fernand), Nick (Nathalie); ses petits-enfants : Caroline, Dany, Cindy, Véronique (Jeff), Louis, Jimmy (Marie-Ève), Carl, Louanne (Erik), Nicole; ses arrière-petits-enfants : Brandon, Amy, Andrew, Rose-Mia, James-Olivier, Liam, Kayla; sa soeur Ginette (Ferdinand Paradis); ses belles-soeurs : Murielle Talbot (feu Aurel), Lorette Richard (feu Lawrence); son amie Nicole Gelly ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de : Gemma (Lucien Murray), Victor (Carmen Bérubé), Régis, Renaud, tous décédés. Les membres de la famille tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance au personnel des soins palliatifs, Dr François Piuze et Linda Turcotte, infirmière et leur équipe pour leur exceptionnel dévouement et les soins prodigués à Madame Murray. Les personnes qui le désirent peuvent témoigner leur sympathie par un don à l'Association du cancer du Québec Don en ligne - Fondation Virage, soutien aux personnes touchées par le cancer (jedonneenligne.org). Les Funérailles sont sous la direction de :