Aaron Rodgers se dévoile sous ses nouvelles couleurs des Jets

Acquis par les Jets de New York, lundi, le quart-arrière Aaron Rodgers est débarqué au New Jersey le lendemain en soirée en arborant déjà un vêtement sport à l’effigie de sa nouvelle équipe.

L’ancien joueur-vedette des Packers de Green Bay a été aperçu le sourire aux lèvres dans un aéroport de cet État, ainsi qu’à proximité de son hôtel mercredi matin. Quadruple récipiendaire du titre d’athlète de l’année dans la NFL, il participera en après-midi à une conférence de presse prévue au complexe d’entraînement des Jets situé à Florham Park.

Au cours des dernières heures, Rodgers a exprimé sa gratitude à l’égard de Green Bay et de ses amateurs.

«Aux partisans, merci. Vous avez rendu chaque sortie de tunnel spéciale, chaque partie à domicile magique et ce fut un honneur d’être votre quart-arrière, a-t-il notamment écrit sur Instagram. À mes coéquipiers, je vous aime tous, et je suis reconnaissant pour les moments sur le terrain et à l’extérieur qui nous ont rapprochés. J’ai joué avec des légendes, j’ai joué avec des amis. Merci d’avoir cru en moi et de toujours avoir couvert mes arrières.»

La transaction doit être finalisée, car les clauses du contrat du pivot seront revues. Les Jets ont également obtenu les 15e et 170e sélections du repêchage qui s’entamera jeudi. De leur côté, les Packers ont mis la main sur les 13e, 42e et 207e choix, tout comme une sélection conditionnelle de deuxième tour en 2024. Celle-ci se transformera en choix de première ronde si le quart prend part à 65 % des jeux de son club cette année.