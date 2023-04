Adamo offre un concert tout à fait charmant

Le chanteur italo-belge Salvatore Adamo a complètement charmé le public de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, mardi soir, avec tous les grands succès qu’il a revisités, empreints d’une carrière riche d’une soixantaine année.

De passage au Québec après 13 ans d’absence, l’homme de 79 ans y donnait le coup d’envoi d’une mini-tournée d’une dizaine de dates dans la Belle Province.

Entré sur scène peu après 20 h sur les airs de C’est ma vie, l’auteur-compositeur-interprète a candidement salué les spectateurs avant de pousser la chansonnette. Il a toutefois réservé l’interprétation de ce grand classique pour la fin de son tour de chant.

D’humeur joueuse, Salvatore Adamo a offert mardi aux 3000 spectateurs présents à la salle Wilfrid-Pelletier ses plus grands succès des 60 dernières années, dont Comme toujours, Et tant d’amour, Une mèche de cheveux, J’aime et L’amour te ressemble.

Le chanteur de charme a enchaîné les pas de danse lors de l’interprétation de ses titres plus rythmés comme J’te lâche plus, où il multiplie les jeux de pied et les déhanchements. Une pratique d’ailleurs chaudement applaudie par son public. Sur l’entraînante L’amour n’a jamais tort, il s’est également amusé à sautiller d’une jambe à l’autre, tout en chantant.

Le septuagénaire s’est cependant posé à l’occasion sur son tabouret «pour ne pas tomber des nues» quand il chante des chansons d’amour, a-t-il lancé en milieu de concert.

Il n’est, bien sûr, pas passé à côté de «Tombe la neige», une pièce particulièrement appréciée par la foule, qui a été à l’époque, en Belgique, un tube d’été; «Inch’Allah» et «Les filles du bord de mer», toutes trois gardé en fin de programme.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Sorry Seems To Be The Hardest Word»

Salvatore Adamo, dont l’âge vénérable se révélait par moment dans sa voix, a aussi présenté quelques titres issus de son plus récent album «In French Please!», sorti en janvier dernier : un opus de reprises anglophones adaptées en français.

Il a entre autres offert sa version francophone de Sorry Seems To Be The Hardest Word d’Elton John, et Clair de Gilbert O’Sullivan, qu’il a dédié à Mme Claire Trudeau, âgée de 101 ans, présente dans la salle mardi soir.

Très attentif pendant l’interprétation des chansons, le public de la Salle Wilfrid-Pelletier s’est montré courtois, mais aussi chaleureux envers le chanteur, applaudissement parfois très fort et longtemps après les chansons. Il s’est également fait entendre sur J’avais oublié que les roses ou encore sur Mes mains sur tes hanches, fredonnant et chantant pendant les refrains.

Pour sa part, l’auteur-compositeur-interprète sicilien s’est fait plutôt bref dans ses apartés à la salle, se limitant à quelques mots d'introductions pour chacune de ses chansons. Les changements de segments semblaient également manquer de rodage.

La mini tournée de Salvatore Adamo se poursuit partout au Québec jusqu’au 14 mai. Il sera le 30 avril au Grand Théâtre de Québec.