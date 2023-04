[BALADO] Voir les émotions en couleur, qu'est-ce que la synesthésie?

Plusieurs personnes ont un sixième sens bien particulier, qui leur permet de ressentir le monde en couleur, en texture ou en forme.

Ce qu’on appelle la synesthésie est une particularité encore peu comprise, bien qu’elle soit de plus en plus discutée sur TikTok, et que plusieurs artistes célèbres, dont Billie Eilish, soient synesthètes.

Que sait-on sur cette particularité neurologique?

