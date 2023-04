Ces quatre équipes de la LNH joueront des matchs en Suède la saison prochaine

La ville de Stockholm accueillera les Maple Leafs de Toronto, les Sénateurs d’Ottawa, les Red Wings de Detroit et le Wild du Minnesota dans le cadre de la Série globale de la Ligue nationale de hockey (LNH) durant la prochaine campagne.

Ainsi, ces quatre équipes disputeront un total de quatre rencontres du 16 au 19 novembre en Suède. Les Wings et les Sénateurs amorceront le bal lors de la première journée, tandis que les Leafs se mesureront à la formation du Michigan le lendemain. Le Wild entrera en scène le 18 novembre pour affronter Ottawa, puis Toronto le jour suivant.

À lire aussi: Réaction virale : ce partisan des Leafs est le plus heureux au monde

À lire aussi: Les pénalités de Pierre-Luc Dubois font très mal aux Jets

À lire aussi: Bruins : Patrice Bergeron s’attend à jouer mercredi

Pour le public de Stockholm, qui aura assisté à 16 parties de la LNH à vie après celles au calendrier 2023-2024, il s’agira d’une occasion idéale d’acclamer de nombreux compatriotes : William Nylander et Erik Gustafsson (Leafs), Erik Brannstrom et Anton Forsberg (Sénateurs), John Klingberg et Filip Gustavsson (Wild), ainsi que Jonatan Berggren et Lucas Raymond (Wings), font partie des effectifs des organisations concernées cette saison.

«Je suis très enthousiaste de pouvoir jouer un match de la LNH dans mon pays natal devant ma famille et mes amis. Ce sera une belle expérience, a admis Raymond dans un communiqué. La Suède est un lieu plaisant et agréable. Il y a plusieurs activités amusantes à pratiquer, certaines attractions étant là depuis longtemps.»

Dans l’histoire de la ligue, 38 duels de saison ont eu lieu sur le territoire de ce pays. Les plus récents datent des 10 et 11 novembre 2017 quand les Sénateurs ont croisé le fer deux fois avec l’Avalanche du Colorado.