Congédiements de Carlson et Lemon: un changement positif

La nouvelle des deux congédiements lundi a eu l’effet d’un coup de tonnerre. Si la notoriété de Don Lemon n’est pas comparable à celle de Tucker Carlson, il n’en reste pas moins que le départ des deux hommes pourrait constituer le début d’une nouvelle ère.

Carlson a poussé le bouchon trop loin

Quelques heures après l’annonce du départ de Carlson, on pouvait déjà mesurer l’impact de son départ sur la valeur de l’action de Fox News.

Une chute de 5$ en comparaison du prix à la clôture des marchés vendredi dernier. Le coût de la séparation est très élevé, environ 690 millions de dollars.

Si la lumière n’a pas été faite sur la totalité des motifs de cette rupture soudaine, on peut avancer sans se tromper que les liens entre la vedette et Rupert Murdoch étaient brisés.

Que les mensonges de Carlson aient coûté une fortune, c’est une chose, mais que la divulgation du contenu de ses textos ait révélé ce qu’il pense des dirigeants de Fox News en est une autre.

On avance aussi que le nom de Carlson figure dans deux poursuites intentées par l’ancienne productrice de son émission. Abby Grossberg révélait récemment que l’animateur lui a fait vivre un véritable enfer, dénonçant des pratiques misogynes et un milieu de travail discriminatoire.

Le départ de Carlson est une bonne nouvelle pour le traitement de l’information. Propagandiste, complotiste, exploitant sa popularité auprès de l’extrême droite, ce communicateur de talent exploitait sans vergogne un filon dangereux.

Plusieurs l’imaginent maintenant candidat à la présidence 2024, seul ou en compagnie de Donald Trump. Sinon, on devine que Newsmax et AON l’accueilleraient avec bonheur, les deux réseaux rêvant de gruger les parts de marché de Fox News auprès d’un auditoire très conservateur.

Don Lemon n’a pas compris le message

Pour peu qu’on recule dans le temps, on prend toute la mesure de la chute vertigineuse de Don Lemon. Au début de la pandémie, Chris Cuomo et lui en menaient large, se partageant les plus belles heures de la grille en soirée.

Cuomo s’est piégé en raison d’une éthique plus que douteuse, alors que Lemon n’a jamais pris le virage de la nouvelle direction.

Pointé du doigt en raison d’une couverture jugée partisane et centrée sur l’opinion, le réseau s’est tourné en mai 2022 vers Chris Licht pour effectuer un virage majeur.

Ce dernier a procédé à un remaniement important des effectifs. Le nouveau patron n’entend pas à rire et il souhaite désormais une couverture plus factuelle de l’actualité.

Trop engagé, polarisant, Lemon a d’abord perdu son émission en soirée avant d’intégrer l’équipe de l’émission matinale. La greffe a échoué et Lemon a trébuché à quelques reprises.

Je me surprends soudain à espérer que le sort réservé aux deux animateurs marque le début de changements plus profonds dans les médias américains. L’opinion et la provocation sont rentables, mais on ira peut-être moins vers les extrêmes.