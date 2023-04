Contrat du tramway : le syndicat «alarmiste», l’opposition «ne comprend pas»

PARIS | Le syndicat des travailleurs de La Pocatière est «alarmiste» sur le tramway et l’opposition fait preuve de mécompréhension des ententes internationales de commerce, déplore Bruno Marchand.

«Ils ont fait une sortie certainement alarmiste», a commenté le maire de Québec, en transit vers la dernière étape de sa mission en Europe, à Paris.

Il réagissait au lendemain de la publication d’un communiqué du syndicat des employés de Bombardier La Pocatière-CSN, qui dénonçait que «les voitures du tramway de la Ville de Québec seront fabriquées au Mexique» et que les travailleurs d’ici n’auront que «des miettes».

Pour le maire, «25 % de contenu canadien, c’est pas des miettes, l’assemblage final, c’est pas des miettes, et on souhaite que ce soit plus».

Entente Canada-Europe

Mais il rappelle, tout comme le premier ministre François Legault, que ces contrats sont régis par une entente Canada-Europe, qui impose de limiter le protectionnisme, sous peine de pénalités.

«Le gouvernement du Québec et nous, on est à la limite de ce qu’on pouvait faire en respectant l’entente. [...] C’était impossible de faire plus dans le contexte.»

Il répète que Alstom a promis d’aller au-delà du 25 % et que les détails de la chaîne de fabrication seront connus plus tard, puisque Alstom a deux ans pour commencer à construire.

Villeneuve

Il lance une flèche au chef de l’opposition, Claude Villeneuve, qui s’est félicité de ne pas avoir appuyé l’adoption du contrat.

«Je remets en question sa compréhension des conventions internationales», dit le maire.

«Quand le chef de l’opposition dit qu’il aurait fait différemment, c’est impossible. Il a deux choix : ou on ne signe pas ce contrat et on dit qu’il n’y a pas de tramway. L’autre option, c’est de le délocaliser et de permettre aux entreprises de faire moins de 25 % de contenu canadien.»

Pour M. Marchand, ces deux options sont «inacceptables». Et il se défend bien d’avoir menti, comme l’accuse l’opposition. «Quand on achète une voiture faite au Canada, il y a des pièces qui viennent d’ailleurs.»

Idée fixe

Quant à Patrick Paquet, chef d’Équipe priorité Québec, le maire juge qu’«il fait la démonstration qu’il ne comprend pas. On a beau dire des mots, crier, bousculer, dire n’importe quoi, on ne construit pas un projet de cette envergure-là avec des gens qui ne comprennent pas. M. Paquet a une idée fixe, celle de tuer le tramway. Il n’en démordra jamais. C’est une façon de faire de la politique que je n’apprécie pas. Elle nuit à Québec.»