Crabefest record

Après une absence bien involontaire de trois ans (pandémie), le Crabefest, au profit d’Adaptavie et de la Fondation Da Altera, a fait un retour remarqué le 20 avril dernier aux Espaces Dalhousie du Vieux-Port de Québec, avec la présence de près de 375 personnes. Sous la présidence d’honneur d’André Langlois, président, SFL Gestion de Patrimoine, la soirée a permis d’enregistrer des profits records de l’ordre de 115 912 $. Sur la photo, à l’avant-plan, Jimmy Pelletier, ex-athlète paralympique et ambassadeur d’Adaptavie, est entouré de gauche à droite de : Lucie Rochette, administratrice et membre fondateur de la Fondation Da Altera ; Mario Légaré, directeur général, Adaptavie ; Stéphanie Caron, administratrice et membre fondateur de la Fondation Da Altera ; Michel Landry, associé principal SFL, et André Langlois, président d’honneur du Crabefest 2023.

La Piazzetta de Lévis

Photos fournies par Famille Pelletier Piazzetta Lévis

Établie depuis 32 ans (1991) dans la ville de Lévis, la Piazzetta du 5410, boul. Guillaume-Couture fut le tout premier restaurant de la chaîne sur la Rive-Sud de Québec. Le 10 avril dernier, Jacques Pelletier a célébré, lors d’un 5 à 7 qui réunissait son équipe, des clients, des amis, de la famille et des fournisseurs, son 10e anniversaire à titre de franchisé du restaurant lévisien. En 10 ans, la Piazzeta s’est aussi beaucoup impliquée dans la communauté lévisienne alors que 172 000 $ ont été remis à des organismes de Lévis (Le Grand Village, la Société canadienne de la sclérose en plaques, Crohn et Colite Canada, La Maison des soins palliatifs du Littoral de même que les Fondations de l’Hôtel-Dieu de Lévis et celle du Collège de Lévis) grâce à la journée GENEROSA. Sur la photo principale, la famille de Jacques Pelletier avec sa femme Christiane Larose, sa fille Rosalie Pelletier, son fils Charles-Antoine Pelletier et leur conjoint(e).

Les 50 ans de Tel-Aide Québec

Photo fournie par CA Tel-Aide Québec

Permettez-moi de revenir en quelques lignes sur la soirée du 19 avril dernier au Yacht-Club de Québec qui visait à souligner les 50 ans de Tel-Aide Québec. Depuis 1973, Tel-Aide Québec et ses centaines de bénévoles offrent de l’écoute active, confidentielle et gratuite à toute personne ressentant le besoin de se confier. En 50 ans, Tel-Aide Québec a formé plus de 1500 bénévoles à l’écoute active qui, à leur tour, ont répondu à plus 500 000 appels provenant de la Capitale--Nationale, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Voici les membres du conseil d’administration. De gauche à droite sur la photo : Michel Lapointe, président ; Audrey Dufour, vice-présidente ; Danielle Dubé, administratrice ; Marc-André Lepage, trésorier ; Line Belleau, adjointe administrative ; Céline Coutu, trésorière ; Johanne Perreault, directrice générale, et Carl Vaudreuil, administrateur externe.

Anniversaires

Photo fournie par Julien Faugère

Michel Barrette (photo), humoriste, acteur et comédien, 66 ans... Jeremy Gaudet, acteur québécois, 30 ans... J.B. Holmes, golfeur de la PGA, 41 ans... Ariane Moffatt, chanteuse et auteure-compositrice-interprète pop rock québécoise, 44 ans... Paul Doucet, acteur québécois (Unité 9), 53 ans... Melania Trump, ancien mannequin slovéno-américain et ex-première Dame des États-Unis, 53 ans... Sylvain Simard, homme politique québécois, 78 ans.

Disparus

Photos fournies par Échos Vedettes, Paul Ducharme et Radio-Canada, André Le Coz

Le 26 avril 2022 : Julie Daraîche (photo), 84 ans, chanteuse country qui a marqué la musique québécoise pendant plus de cinq décennies avec une vingtaine d’albums, dont plusieurs aux côtés de son frère Paul Daraîche et d’autres membres de la famille... 2022 : Louis De Santis, 95 ans, acteur québécois né à Chicoutimi qui est notamment le créateur du clown Bim (photo)... 2021 : Florence Piron, 54 ans, anthropologue, éthicienne de formation et professeure titulaire au Département de communication et d’information à l’Université Laval... 2018 : Charles Neville, 79 ans, saxophoniste américain (Neville Brothers)... 2015 : Gérald (Gerry) Burton, 76 ans, retraité du Journal de Québec (section des sports)... 2015 : Marcel Pronovost, 84 ans, ancien défenseur de la LNH avec Detroit et Toronto... 2010 : Fernand Mousseau, 89 ans, héros de la Seconde Guerre mondiale... 2005 : Maria Schell, 79 ans, actrice autrichienne... 2005 : Robert Leroux, 54 ans, auteur-compositeur-interprète... 1991 : Richard Hatfield, 60 ans, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1970 à 1987... 1991 : Carmine Coppola, auteur et compositeur américain. Chef d’orches-tre à Broadway, il a participé à la musique des films Le Parrain II et III... 1989 : Lucille Ball, 77 ans, vedette de nombreuses comédies télévisées américaines... 1984 : Count Basie, 79 ans, le doyen du swing.