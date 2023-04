Drame dans une garderie de Laval: Pierre Ny St-Amand de retour en cour

Pierre Ny St-Amand, qui au volant d’un autobus de la STL aurait foncé délibérément dans une garderie de Laval en février dernier tuant deux enfants et en blessant six autres, revient en cour ce matin.

Lors de son dernier passage au tribunal en mars, des évaluations psychologiques de l’accusé n’avaient pu être complétées. Un délai de 30 jours avait été demandé.

Détenu à l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel, l’évaluation de Pierre Ny St-Amand visant à déterminer sa responsabilité criminelle au moment du drame, le 8 février, devrait être connue ce matin.

«C’est une évaluation sur la responsabilité criminelle qui a été demandée par la défense. Si on résume simplement, c’est de voir si ce monsieur-là était en mesure de différencier le bien du mal», mentionnait Me Karine Dalphond, procureure aux poursuites criminelles et pénales, en mars dernier.

Pierre Ny St-Amand est accusé de deux meurtres prémédités, d’une tentative de meurtre et de plusieurs accusations de voies de fait.