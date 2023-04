Entreprises belges: «Si vous n’êtes pas verts, on n’ira pas»

BRUXELLES, Belgique | Les Belges sont intéressés à faire des affaires à Québec, mais à condition que la ville soit verte et pas seulement centrée sur la voiture, a constaté le maire, qui y voit une confirmation de la pertinence de son approche de développement durable.

« Ils nous ont dit : “Si vous n’êtes pas verts, on n’ira pas chez vous” », a relaté Bruno Marchand, au lendemain d’un dîner avec huit entreprises belges qui ont des visées d’implantation ou d’expansion à Québec, dans les domaines aéronautique, littéraire, des communications, des sciences de la vie.

« On me dit : “Si on se déplace juste en voiture, il y a des chances qu’on n’aille pas chez vous parce que ça impacte notre bilan de carboneutralité de façon importante”. »

Ils cherchent donc un territoire vert et boisé et de la mobilité active et collective, a-t-il rapporté.

M. Marchand a été surpris de cette approche aussi catégorique, surtout venant d’entrepreneurs établis, qui ne font pas partie de la « nouvelle génération », reconnue comme étant plus revendicatrice sur ces enjeux.

Les actionnaires demandent des comptes

C’est que, dorénavant, les actionnaires de ces entreprises demandent des comptes sur le plan environnemental et exigent un bilan carbone positif, a compris M. Marchand.

S’ils n’arrivent pas à démontrer le volet vert d’un projet dans un plan d’expansion, celui-ci n’est même pas étudié par leur actuariat. Et le recrutement est plus difficile, note-t-il.

« Ça fait deux ans que je le dis et tout le monde en doutait. [...] Construire une ville verte, c’est pas juste une lubie écologique, c’est économique. »

Parallèlement, le maire a l’intention de bonifier les budgets associés à l’accueil des travailleurs immigrants.

Il a eu une discussion avec la déléguée générale du Québec à Bruxelles, Geneviève Brisson, et les responsables de Actiris, qui s’occupe des chômeurs à Bruxelles et assure le recrutement de talents pour le Québec, afin de comprendre ce qui achoppe pour l’accueil de travailleurs belges, avec qui Québec a une « proximité », ne serait-ce que par la culture et la langue.

Soutien à l’intégration

Pour Jessica Mathy, de Actiris, « ce qui manque, c’est le soutien à l’intégration et au logement. Aussi, il n’y a pas de planification des besoins de main-d’œuvre au Québec ».

Bruno Marchand estime qu’on peut faire mieux. Et il consent, avec l’aide du gouvernement, à mettre la main à la pâte. Et cela passe par l’investissement et par le suivi des nouveaux arrivants sur une plus longue période.

« La Ville va y contribuer [financièrement], mais la Ville ne le fera pas seule. »

Déjà, des discussions sont en cours avec la ministre québécoise de l’Immigration, Christine Fréchette.

Ce que le maire de Québec a dit sur l’attraction de travailleurs et d’entreprises

« On doit maximiser ces liens-là. On a sous-estimé la Belgique avec le temps. »

« Les nouvelles tendances font en sorte que si on n’aide pas les entreprises à le faire, on est mort comme ville. Ils vont aller ailleurs. C’est pour ça qu’il faut presser le pas. »

« Comme ville, ce qu’on doit faire, c’est mieux intégrer, mieux accueillir. »

« Les entreprises comptent aussi comment les gens se déplacent pour venir travailler dans leur bilan de neutrocarbonalité. »