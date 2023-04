Nouveau contrat avec le Wild: Frédérick Gaudreau réalise son rêve

L’attaquant québécois du Wild Frédérick Gaudreau a trimé dur pour réaliser son rêve de s’établir durablement dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et le nouveau contrat qu’il a récemment signé avec la formation du Minnesota est un jalon des plus significatifs en ce sens.

• À lire aussi: Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

• À lire aussi: Prochain contrat de Cole Caufield : cinq contrats sur lesquels se baser

• À lire aussi: Vasilevskiy, Fleury, Hellebuyck, Bobrovsky: des débuts de séries difficiles pour d’anciens lauréats du trophée Vézina

À 29 ans, le natif de Bromont a paraphé un pacte de cinq ans, d’une valeur de plus de 10 millions $. C’est un beau montant, mais ce n’est pas le plus important pour lui.

«Je ne pourrais pas demander mieux que de rester ici pour cinq ans», a-t-il affirmé, mercredi, en entrevue à «JiC».

«Un contrat comme ça, tout le monde regarde l'argent, ces choses-là, mais ce n'est pas ce qui est important pour moi, a-t-il poursuivi. Ce qui est important, c'est d'avoir été loyal à mon rêve de jeunesse et d'avoir la confiance d'une équipe pour cinq ans. C'est un rêve qui se réalise un peu plus, donc je suis extrêmement heureux.»

Gaudreau a rendu hommage à sa famille et à ses proches pour leur soutien dans la poursuite de son rêve, mais il a aussi souligné l’apport de l’entraîneur du Wild, Dean Evason, une figure importante dans sa carrière qui l’a également dirigé pendant quatre ans dans la Ligue américaine à Milwaukee.

«Dean, c'est sûr qu'il a été une grande partie de ça, ça a commencé à Milwaukee, a-t-il expliqué. C'est même lui qui m'avait envoyé dans la East Coast, mais il voyait quand même, au fond de moi, le potentiel de devenir un très bon joueur dans la Ligue nationale.»

«À travers toutes ces étapes-là, il a été là et il a cru en moi, c'est sûr que je lui en dois beaucoup», a-t-il ajouté.

Maintenant, le Wild est au cœur d’une rude série contre les Stars de Dallas et l’équipe tirait de l’arrière 3-1 au moment de l’entretien. Au cœur des succès des Stars, il y a le gardien Jake Oettinger, un problème que le Wild devra solutionner rapidement afin d’éviter une fin de parcours abrupte.

«On a perdu l'avance, hier [mercredi], et après ça, l'équipe au complet joue bien défensivement, ça devient plus difficile et lui (Oettinger), il prend confiance plus le match avance», a analysé Gaudreau.

«Il n'est pas impossible à battre, c'est sûr», a cependant tempéré l’attaquant, qui s’est ensuite montré très prudent quand est venu le temps de discuter du travail des arbitres à l’endroit de son coéquipier Marcus Foligno, ciblé par des pénalités qui ont fait jaser.

«C'est difficile pour moi d'avoir une position, a-t-il modéré. Les arbitres font leur possible, tant qu'à moi, pour rendre les matchs les plus justes possible, mais tout arrive extrêmement vite. Le jeu va vite, pour nous c'est facile, on a des iPads [...] à la télé on peut tout voir au ralenti, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe sur la glace.»

«Les arbitres doivent prendre des décisions ultra rapidement, ça ne doit pas être évident, alors je ne suis pas en position de blâmer qui que ce soit. Tout le monde essaie de faire de son mieux», a-t-il résumé.