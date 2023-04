Georges Maranda mérite mieux que ce terrain de baseball

Le fils de la légende québécoise de baseball Georges Maranda déplore l’état lamentable du terrain qui porte le nom de son père à Lévis.

«Quel désastre», s’insurge Denis Maranda, qui s’est entretenu avec le Journal mardi.

Georges Maranda a été le premier joueur de la région à atteindre les ligues majeures dans les années 60 avec les Giants de San Francisco et les Twins du Minnesota. C’est avec les Twins qu’il portait le numéro 47, comme un certain Édouard Julien qui a fait ses débuts avec la même équipe il y a deux semaines. Georges Maranda est un des très rares Québécois à avoir lancé plus de 100 manches dans les ligues majeures.

Le stade Georges Maranda est le plus important complexe de baseball à Lévis, avec quatre terrains, dont un qui héberge une équipe midget AAA.

Les rénovations qui y ont été effectuées depuis quelques années sont superficielles : un nouveau tableau indicateur et la restauration des abris des joueurs.

courtoisie

«Et il était temps [pour les abris], ça avait l’air d’une cage à poules. Plus personne n’y allait», m’a raconté un responsable du baseball à Lévis, qui ne veut pas qu’on le nomme pour ne pas se mettre à dos la ville.

Surtout qu’il salue le travail des employés municipaux qui se démènent pour entretenir le terrain afin de le garder sécuritaire. Mais il a besoin de plus que cela.

Pas de sens

«Disons que ce n’est pas invitant comme parc», lance-t-il.«Ça n’a plus de maudit bon sens», ajoute-t-il, en faisant notamment référence aux monticules, au gazon et à la délimitation entre l’avant-champ et le champ.

Si rien ne change, le terrain de Lévis deviendra rapidement l’un des pires de la province pour le baseball élite.

Pour Denis Maranda, la situation est encore plus choquante considérant que son père a été longtemps impliqué dans le développement du baseball mineur à Lévis après sa carrière.

Mon père «est un grand homme (...) qui a mis la ville de Lévis et la ville de Québec en valeur», explique M. Maranda.

«Dans les estrades, j’aurais peur de me rentrer une écharde, les terrains sont désuets», ajoute-t-il. «À quoi bon installer un tableau indicateur récent si le reste des terrains sont négligés?»

courtoisie

courtoisie

courtoisie

Denis Maranda dit avoir écrit au maire Gilles Lehouillier.

«Les jeunes ont besoin de ces terrains pour suivre les traces de Georges Maranda et Édouard Julien», de dire M. Maranda, qui croit qu’un gazon synthétique serait une solution formidable.

Gazon synthétique ?

Alors que les terrains de baseball en gazon synthétique commencent à pousser un peu partout au Québec, Lévis n’en a toujours pas. Elle compte toutefois quatre terrains de soccer en gazon synthétique.

Plus sécuritaire, une telle surface permet surtout d’augmenter considérablement le nombre d’heures durant lesquelles un terrain est utilisable.

Questionnée à savoir si des rénovations sont à prévoir, la Ville de Lévis a indiqué nous revenir avec réponses mercredi.