Golden Knights et Kraken: de quoi faire baver d’envie les fans du CH

Bon, d’accord, le Canadien traverse une phase de renouvellement. Reste que c’est dérangeant de voir le Kraken de Seattle et les Golden Knights de Vegas tirer leur épingle du jeu dans les séries.

Rappelez-vous ce qu’on disait du Kraken à son arrivée dans la Ligue nationale, il y a deux ans. On était unanime pour dire que la qualité de sa formation était largement inférieure à la première édition des Golden Knights, qui avaient fait leur entrée dans la Ligue nationale quatre ans plus tôt.

Après une première saison de 60 points, le Kraken a atteint le plateau des 100 points cette année pour terminer au septième rang dans l’Association de l’Ouest. C’est quatre points de moins que les Kings de Los Angeles qui l’ont devancé au troisième rang de la division Pacifique.

Pas mal pour une bande de laissés-pour-compte !

Ça signifie que le système de jeu de l’équipe est bien structuré et que chaque joueur remplit bien son rôle.

Excellent premier choix

Le Kraken a eu la main heureuse aussi à son premier repêchage amateur en mettant le grappin sur Matty Beniers. Le joueur de centre s’est affirmé dans la LNH dès sa sortie de l’Université du Michigan, l’an dernier, avec une récolte de neuf points en 10 matchs. Il a continué sur sa lancée cette saison en amassant 57 points en 80 rencontres.

Le jeune est très bon.

Quatrième marqueur des siens cette saison, Beniers fait partie d’un groupe de huit joueurs ayant atteint le plateau des 40 points. La liste s’allonge à 13 quand on regroupe les marqueurs de 30 points et plus.

Avec ces données, vous ne serez pas surpris d’apprendre que le Kraken a terminé quatrième dans la LNH au chapitre des buts marqués (289).

C’est moins brillant à la défense, les gardiens Philipp Grubauer (,895) et Martin Jones (,896) ayant conservé des taux d’arrêt inférieurs à ,900.

Mais le Kraken est à égalité dans sa série contre l’Avalanche du Colorado, qui ne sont rien de moins que les champions en titre de la Coupe Stanley.

Et ça n’a rien à voir avec la chance.

Ça continue à Vegas

On peut en dire autant des Golden Knights, qui ont connu une deuxième saison de 50 victoires en six ans d’existence et établi un record d’équipe avec 111 points.

Ils se sont rendus en finale à leur première année et atteint le carré d’as trois fois à leurs cinq premières saisons dans la ligue. Et les voilà à une victoire d’une participation au deuxième tour.

C’est à faire baver d’envie les partisans du Canadien.

Moment de vérité pour les Leafs

Toronto est sur le qui-vive.

La nation des Leafs se demande si ses favoris seront en mesure de remporter la quatrième victoire dont ils ont besoin pour éliminer le Lightning, demain soir.

Ce triomphe, Toronto l’attend depuis 2004. Cette année-là, les Leafs avaient disposé des Sénateurs d’Ottawa en sept matchs au premier tour.

Dix-neuf ans, c’est long !

Cinquante-six ans, encore plus !

J’étais à deux semaines de célébrer mon 13e anniversaire lorsque les Leafs ont battu le Canadien en six matchs lors de la finale de 1967.

Le p’tit cul était en beau maudit.

Le Lightning est usé

N’empêche, pas grand-monde n’ose prédire la fin pour le Lightning, mais le moment semble arrivé. J’ai prédit une victoire des Leafs en six rencontres.

Pourquoi ?

Parce que le Lightning n’est que l’ombre de l’équipe qu’on a connue au cours des trois dernières années. Des signes d’usure sont apparus.

Le gardien Andrei Vasilevskiy commencera un 76e match consécutif en séries, demain soir.

C’est beaucoup de hockey.

Il est peut-être blessé, mais son taux d’arrêt de ,866 et sa moyenne de 4,33 buts accordés par match sont nettement en dessous des normes auxquels il nous avait habitués.

L’absence d’Erik Cernak, mis hors de combat par un coup de coude à la tête de Michael Bunting dans le premier match de la série, se fait sentir.

Blessé lui aussi dans cette rencontre, Victor Hedman n’est pas au sommet de sa forme.

Le Lightning a perdu d’autres bons éléments aussi en raison des contraintes reliées au plafond salarial au cours des dernières années. Ryan McDonagh et Yanni Gourde étaient des pièces importantes dans la formation.

Reste que Toronto est sur ses gardes. La peur de perdre survole encore la ville.