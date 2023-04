LNH: le sauveur des Islanders en séries

Si les joueurs des Islanders de New York n’ont pas encore troqué leurs bâtons de hockey pour des bâtons de golf, c’est en grande partie grâce au gardien Ilya Sorokin.

Mardi soir, le Russe a réalisé 34 arrêts pour permettre aux siens de vaincre les Hurricanes de la Caroline 3 à 2 lors du cinquième match de la série de premier tour opposant les deux formations de la section Métropolitaine.

Les «Canes» avaient l’occasion de devenir la première équipe à atteindre la deuxième ronde et semblaient galvanisés par cette possibilité en début de match. Sorokin avait toutefois une autre idée en tête.

«On savait qu'ils entreprendraient le match en lion et que [Sorokin] devrait réaliser de gros arrêts, et il l'a fait, a déclaré l'entraîneur-chef des Islanders, Lane Lambert, en conférence de presse. On n'a jamais paniqué. On a respecté le plan de match. On a bien joué, on a été solides et on s'est battus.»

De son côté, Mathew Barzal ne tarissait pas d’éloges à l’endroit de l’homme masqué de 27 ans.

«Il est spécial, il l’est vraiment! Il a été notre roc pendant toute l’année. Quand on regarde les joueurs les plus importants pour leurs équipes dans notre ligue, on constate qu’il est dans le top 3 ou le top 5 dans notre circuit. Nous ne serions pas là s’il ne jouait pas de cette manière.»

Un homme calme

Les gens s'exprimant en anglais utilisent l’expression parfaite pour décrire Sorokin : «cool as a cucumber». Que son club doive faire face à l’élimination ou qu’il s’agisse d’un match de la saison régulière sans enjeu, il prône la même attitude posée.

«À chaque fois que je le regarde, il a l’air concentré. Ce n’était pas différent ce soir [mardi], a analysé le capitaine des Islanders, Anders Lee. Il réussit toujours des arrêts phénoménaux. Il ne donne pas beaucoup d’options.»

«Je n’essaye pas de faire quelque chose de nouveau, a pour sa part indiqué Sorokin. J’ai confiance en mon jeu, en mon style et en notre système de jeu. C’est simplement une question d’y aller en étape.»

La première «étape» pour une remontée spectaculaire dans leur série contre les Hurricanes a été franchie avec ce gain au PNC Arena. Les Insulaires et Sorokin seront-ils en mesure de passer la deuxième vendredi soir, lorsque la série se transportera de nouveau au UBS Arena pour le sixième match?

- Cet affrontement sera présenté sur les ondes de TVA Sports 2 dès 19 h.