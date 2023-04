Jean-Marie Lapointe a beaucoup appris dans ses vingt années de collaboration avec le Défi sportif AlterGo

Jean-Marie Lapointe est porte-parole du Défi sportif AlterGo avec Chantal Petitclerc et il s’implique dans l’événement depuis plus de vingt ans. Il ne s’en cache pas, il a appris énormément en côtoyant les athlètes au fil des années.

«C’est la cause qui m’a le plus fait grandir par rapport au handicap et aux limitations parce que dans mon milieu proche, je n’ai pas de personnes qui ont des limitations», nous raconte-t-il lors de la cérémonie d'ouverture du Défi sportif lundi.

Il l’admet sans détour, il s’est d’abord senti comme un extra-terrestre et s’est ensuite adapté à un univers qu’il a épousé.

«Quand j’ai été parachuté dans cet univers, je me suis demandé quels étaient ces handicaps et ces limitations et je me suis vite rendu compte que la personne qui était la plus limitée, c’était moi de par les préjugés, les malaises et mon incompréhension totale de ce milieu.

«Là, je me suis dit «c’est qui l’innocent qui a pensé à me donner cette job-là?». Ç’a été le plus beau des cadeaux, je connaissais le sport, mais pas le sport adapté et ça m’a ouvert un univers, j’ai appris la langue des signes et je me suis rendu compte que je devais être celui qui s’adapte.»

Dans le fauteuil

On n’a pas besoin de très bien connaître Jean-Marie Lapointe pour savoir que c’est un gars d’action. Ce n’est donc pas étonnant qu’il ait lui-même tenté sa chance dans un fauteuil roulant.

De fait, c’est sa grande curiosité qui l’a un peu poussé vers l’événement parce qu’il voulait savoir.

«Je me suis déjà assis dans un fauteuil. C’était une des raisons pour lesquelles j’ai accepté au début, je voulais essayer le paracyclisme et l’athlétisme en fauteuil.

«Je voulais avoir la perspective d’une personne en fauteuil. Je mesure 5’ 10’’ et je viens de descendre de deux pieds. Tu ne vois pas le monde de la même façon, tu dois lever la tête pour regarder les gens ou tu passes ta vie à regarder vers le bas.»

Terrain de jeu

Quand on lui demande s’il a l’intention de poursuivre son association avec le Défi sportif encore longtemps, il répond sans hésiter.

«Revenir chaque année pour moi c’est de me retrouver sur le plus beau des terrains de jeu.

«Il y a un peu d’égoïsme, j’ai besoin de me sentir utile et de mariner dans le monde de la différence. Tant que je vais pouvoir être utile à la cause, je vais dire oui, c’est un monde trop riche.»