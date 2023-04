La classe de Beausoleil

Congédié après une douzaine d’années à la barre des opérations hockey de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil a transmis un vibrant message aux gens qu’il a côtoyés dans la métropole du Bas-Saint-Laurent.

Beausoleil remercie ses anciens patrons et collaborateurs, les joueurs qu’il a dirigés et la population rimouskoise.

« Rimouski ma belle, tu as vu naître Sarah et Marie. Grandir en nous la fierté d’être fouettés par le vent du Bas. Nous te quittons le cœur gros, mais notre âme, elle, a le sourire aux lèvres », dit-il aux citoyens.

C’est ce qu’on appelle de la dignité et de la classe.

Plus pareil si Roy part

Je ne connais Beausoleil que pour l’avoir rencontré dans le cadre d’un reportage sur Alexis Lafrenière à sa dernière saison junior.

L’homme m’était apparu posé et réfléchi. Le genre de coach à qui vous ne craignez pas de confier votre jeune fils.

Ses prises de bec avec Patrick Roy embrasaient les médias. Mais j’ose croire que les deux se respectaient et que c’est encore le cas.

Les deux avaient le même but : gagner à tout prix.

Si Roy délaisse ses fonctions d’entraîneur-chef à la fin de la saison, la rivalité Québec-Rimouski risque de changer pendant un certain temps.

Le copropriétaire et président du conseil d’administration de l’Océanic, Alexandre Tanguay, a expliqué le congédiement de Beausoleil en disant que son message passait de moins en moins bien.

Rien de nouveau, le refrain est connu.

« Le message est dur à répéter, et au fur et à mesure, il devient de plus en plus difficile à faire passer, surtout auprès de cette génération-là », a déclaré Tanguay.

Des hommes de hockey de mes connaissances me disent que ce n’est pas une sinécure de diriger les joueurs juniors d’aujourd’hui.