La vérité, c'est que nous sommes démunis face à l'ingérence chinoise

Le chat est finalement sorti du sac.

Justin Trudeau a bel et bien été informé en pleine campagne électorale de 2019 des doutes du renseignement à l’égard de son candidat Han Dong dans la région de Toronto.

Pourquoi ne l’a-t-il pas congédié ? L’information transmise ne « permettait pas de passer à l’action », précise son conseiller principal et directeur de campagne à l’époque, Jeremy Broadhust.

Et qu’est-ce que ça veut dire au juste ? On ne le saura jamais. L’expliquer briserait le secret exigé par la sécurité nationale !

Il aura tout de même fallu deux mois de bras de fer parlementaire pour avoir réponse à une question élémentaire : Justin Trudeau savait-il ?

Des pages entières de journaux ont déjà été écrites sur la peur maladive du premier ministre de répondre clairement à une question simple.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’en remettre.

L’affaire illustre un problème bien plus profond. Le processus mis en place pour protéger les élections contre l’ingérence étrangère semble vicié.

Théorique

Sur papier, c’est extraordinaire que les agences de renseignements informent les partis politiques des tentatives d’ingérence d’agents étrangers. C’est un gage démocratique absolu que des hauts fonctionnaires aient la responsabilité d’alerter le public si l’intégrité des élections est menacée.

Le problème, c’est qu’en pratique, ça ne marche pas !

Le conseiller du premier ministre l’a évoqué du bout des lèvres. Même s’il avait voulu agir contre un candidat compromis ou encore pour stopper les efforts perturbateurs de la Chine, il n’aurait pas pu le faire unilatéralement, a-t-il admis.

Les informations ne sont pas admissibles en cour, puis les agences de renseignement veulent protéger leurs sources.

Lui-même jure n’avoir même pas pu informer à l’époque ses organisateurs sur le terrain afin de surveiller le candidat suspect.

Surréel, certes, mais surtout confirmé par le témoignage des directeurs des campagnes du Parti conservateur en 2019 et 2021.

Service minimum

Global News a révélé à l’automne que certains candidats conservateurs auraient reçu du financement occulte de la Chine en 2019. Le directeur de campagne d’Andrew Scheer avoue avoir été alerté à « quelque chose » dans deux-trois comtés. Mais c’était tellement vague qu’il n’y avait rien à faire.

« On avait davantage l’impression d’être un boulet, » dit-il. Ni les autorités du renseignement ni la haute fonction publique n’étaient à l’aise de transiger avec des partis politiques.

Son successeur à la tête de la campagne du PCC en 2021 va plus loin.

Il a ordonné une enquête interne sur les efforts de la Chine pour défaire ses candidats dans des comtés ciblés. Son rapport a été accueilli avec nonchalance par les responsables du renseignement, déplore Fred Delorey.

Le Canada n’a pas les outils légaux pour sévir dans ce genre de situation, lui a-t-on expliqué.

Il y a une chose sur laquelle les organisateurs libéraux et conservateurs s’entendent : les agences de renseignement ne comprennent pas comment fonctionnent les partis politiques, et encore moins comment on mène une campagne électorale.

Finalement, le renseignement protégeait ses sources, la haute fonction publique, son image d’indépendance. À force de protéger leur chapelle, auraient--ils perdu de vue notre démocratie ?