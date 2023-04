L’un des groupes les plus importants et les plus populaires du dernier quart de siècle au Québec, les Cowboys Fringants seront honorés à l’Assemblée nationale, le 8 mai prochain.

Marie-Annick Lépine, Karl Tremblay, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras recevront la Médaille d’honneur lors d’une cérémonie qui se tiendra à l’Hôtel du Parlement.

Dans un communiqué diffusé mercredi par l’Assemblée nationale du Québec, on explique que ce « groupe culte » a marqué le « paysage musical québécois depuis plus de 25 ans ».

« Leurs chansons humoristiques, engagées, émouvantes, parfois empreintes de nostalgie, abordent des thèmes écologiques et sociaux ou encore des aspects des relations amoureuses et personnelles. Après 11 albums studio et 4 albums enregistrés en spectacle, des centaines et des centaines de prestations à guichet fermé, la popularité du groupe lauréat de 17 Félix en carrière ne se dément pas. Son importante contribution au rayonnement de la musique francophone a tracé à jamais un chemin dans le quotidien et le cœur des Québécoises et des Québécois. »

L’ancien joueur de baseball et porte-couleurs des Expos de Montréal, Claude Raymond, la quadruple médaillée olympique en hockey, Marie-Philip Poulin, de même que l’historienne Micheline Dumont recevront aussi la Médaille d’honneur.