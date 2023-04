Les jeunes sont-ils si mal dans leur peau qu’on le dit?

Je suis la mère d’une ado de 17 ans et d’un garçon qui se dirige vers cette période difficile pour les enfants. Ni moi ni mon mari n’avons fait d’études en psychologie, et le gros bon sens est notre arme de défense principale contre les attaques de la vie.

Comme tout le monde, on a traversé la pandémie avec certains problèmes d’intendance. On en a fait des grands bouts en patinant sur la bottine comme on dit. À la fois parce qu’on devait se débrouiller avec moins d’argent, et aussi parce que la promiscuité avec mes enfants (télétravail et cours sur le web certains jours) était particulièrement pénible pour moi, plus que pour leur père qui passait plusieurs jours par semaine loin de nous.

Comme d’autres, on a survécu, et on continue d’aller par avant en espérant mener nos jeunes à bon port, même si certains jours sont plus ardus, comme hier quand mon garçon est revenu du CÉGEP en me disant qu’on l’avait traité de « fif ». Comment je réagis à ça ? Comment j’en parle avec son père ? Je ne veux surtout pas grimper dans les rideaux, car je lui nuirais plus qu’autre chose.

Maman très inquiète

Il existe à Tel-Jeunes une Ligne-Parents qui pourrait vous venir en aide et vous orienter dans vos réactions, tant auprès de votre jeune que de son père que vous devez expressément mettre dans le coup : 1-800-361-5085