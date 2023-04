Menus à petits prix: poitrines de poulet à leur meilleur prix

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 27 avril au 3 mai 2023

Grande nouveauté ! Dès maintenant, vous aurez un aperçu du prix par portion de chaque recette au menu.

Ce calcul n’a absolument rien d’aléatoire et se veut le plus juste possible. Il prend en considération les prix des aliments en vedette de la semaine, mais pour les autres ingrédients, il s’agit en fait d’une moyenne des prix courants de cinq épiceries ainsi que d’un magasin à grande surface. Lorsqu’une option de marque maison est disponible, le calcul est alors élargi pour aussi l’englober (mais toujours avec une version de marque plus connue). Le format choisi pour l’échantillonnage se voulant aussi réaliste, l’emballage le plus commun a généralement été favorisé plutôt que les gros formats (par exemple la bouteille d’huile végétale de 946 ml plutôt que le contenant de 3 L, même si ce dernier est plus avantageux). Quant aux fruits et aux légumes, un poids moyen a aussi été déterminé pour chacun.

L’idée, c’est de vous offrir un prix par portion « maximal » cette semaine-là, même si vous devez vous procurer tous les ingrédients ! Bien que ce soit une approximation (et qu’il y a une certaine marge d’erreur), sachez que si vous avez l’habitude d’acheter vos aliments de base et pour cuisiner au rabais, vous pouvez fort probablement tenir pour acquis que le prix par portion est moindre dans votre cas !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Pas besoin d’un dessin, un seul coup d’œil aux aliments en vedette du menu et on sait que Super C est un arrêt gagnant ! Voici quelques autres bonnes aubaines à ne pas manquer cette semaine :

Bacon (emb. de 500 g) à 4,49 $ chez Maxi

à 4,49 $ chez Maxi Bœuf haché mi-maigre à 2,99 $/lb chez Provigo et bœuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb chez Metro

à 2,99 $/lb chez Provigo et bœuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb chez Metro Cuisses de poulet à 1,29 $/lb chez IGA

à 1,29 $/lb chez IGA Filets de truite steelhead surgelés à 8,77 $/lb chez IGA

à 8,77 $/lb chez IGA Fromage mozzarella à pizza (emb. de 500 g) à 4,44 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 4,44 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Sections de crabe des neiges : 11,88 $/lb (du 27 au 29 avril seulement) chez Super C (meilleur prix de l’année)

11,88 $/lb (du 27 au 29 avril seulement) chez Super C (meilleur prix de l’année) Œufs (calibre gros) à 2,44 $ la douzaine chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 2,44 $ la douzaine chez Maxi (meilleur prix de l’année) Poitrines de poulet désossées à 4,77 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 4,77 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Poulets entiers à 1,99 $/lb chez Maxi

à 1,99 $/lb chez Maxi Sirop d’érable (conserve de 540 ml) à 5,77$ chez Super C

LUNDI

BŒUF AIGRE-DOUX À L’ANANAS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 1 h

Prix par portion : 2,09 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Coupez plus d’ananas et retirez-en le jus vous-même en l’écrasant et en passant le tout au tamis. Gardez la pulpe pour l’ajouter à vos ramequins en dessert ou congelez-la pour l’utiliser dans des smoothies ou une compote zéro gaspillage.

MARDI

PITAS DE POULET AU SUMAC, CUIT SUR LA PLAQUE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 3,50 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose d’utiliser des poitrines de poulet désossées, qui sont à meilleur prix cette semaine. Puisqu’on coupe des morceaux, la cuisson sera la même. Pareil pour les concombres : on substitue pour 1/3 de concombre anglais et le tour est joué !

MERCREDI

SAUTÉ DE CREVETTES ET DE COURGETTES AU CARI

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,86 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

JEUDI

BURGERS VÉGÉS AUX PATATES DOUCES ET AUX POIS CHICHES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jodi Pudge

Portions : 8

Préparation : 15 min

Cuisson : 12 min

Prix par portion : 1,49$

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Utilisez le morceau de concombre restant du repas de poulet à la plaque en guise de garniture.

VENDREDI

POULET KUNG PAO

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,82 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici aussi, je vous recommande les poitrines de poulet désossées en remplacement des hauts de cuisses !

LUNCH

NOUILLES DE COURGETTES, FETA ET BASILIC

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnei

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,80 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

COLLATION

RAMEQUINS DE PAIN DORÉ AU FOUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 2

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,04$

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

N’hésitez pas à utiliser vos vieilles croûtes de pain qui traînent ! S’il vous reste de la pulpe d’ananas, ajoutez-en un peu au mélange avant la cuisson !