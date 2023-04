Ontario : 556 véhicules volés retrouvés, 14 Québécois arrêtés

Quatorze Québécois, dont plusieurs mineurs, ont été arrêtés ces derniers mois en Ontario en marge d’une vaste enquête qui a permis de retrouver à ce jour 556 véhicules volés à Toronto.

La police torontoise a fait le bilan de son opération Projet Stallion, lancé en novembre dernier, qui a permis d’arrêter 119 personnes, dont 15 mineurs, pour des vols de voitures et catalyseurs depuis novembre dernier dans l’ouest de la ville. Un total de 314 accusations ont été déposées à ce jour.

Du nombre, 14 Québécois – presque tous des Montréalais à l’exception d’un résident de Repentigny et un autre de Longueuil – ont été arrêtés. Tous, à l’exception de deux accusés, ont 20 ans ou moins, incluant quatre mineurs.

Le projet a aussi permis de retrouver 556 véhicules d'une valeur évaluée à 27,4 millions $. La majorité ont été retrouvés sur le territoire du Grand Toronto, exception faite d’une trentaine de véhicules récupérés dans des conteneurs au port de Montréal.

«Le projet Stallion est toujours en cours. Pendant que nous parlons, des enquêteurs continuent à retrouver des véhicules volés et à identifier et tenir pour responsable les gens qui commentent ces crimes», a averti le chef de la police, Myron Demkiw, lors d’une conférence de presse tenue devant plusieurs véhicules retrouvés.

Myron Demkiw a évoqué une hausse «dramatique» des vols de voitures qui ont plus que doublé depuis 2019 dans le Grand Toronto. En 2022 seulement, près de 2000 véhicules – en majorité des Honda CR-V et des Ford F-150 – ont été dérobés sur les territoires des divisions 22 et 23 de la police de Toronto, où le Projet Stallion s’est concentré.

La police juge que les malfaiteurs volent des véhicules pour commettre d’autres crimes ou pour les revendre, généralement à l’international en passant par le port de Montréal où 252 véhicules avaient été récupérés depuis le début de l’année, en date du 11 avril, selon le SPVM.

Cette annonce de la police de Toronto fait suite aux craintes exposées par la police régionale de Peel, qui couvre des villes comme Brampton et Mississauga. Le chef adjoint de ce corps policier a expliqué, vendredi, que deux violentes fusillades survenues sur le territoire en mars ont été attribuées à des gangs de rues montréalais rivaux qui s’adonnaient au vol de voitures.

Les noms des accusés québécois :

Clark Bienaimelalanne, 18 ans, de Montréal

Abderrezak Boukharouba, 18 ans, de Montréal

Auman Boucebha, 19 ans, de Montréal

Mohamed Khlass, 19 ans, de Montréal

Takiyoudine Oumerzouk, 22 ans, de Montréal

Sébastien Serpaphin, 32 ans, de Montréal

Adam Mrabti, 19 ans, de Longueuil

Younes Haddouche, 18 ans, de Montréal (Saint-Léonard)

Ouassim Aissi, 18 ans, de Montréal (Saint-Léonard)

Shadley Longin, 19 ans, de Montréal (Anjou)

Quatre mineurs dont l’identité est protégée en raison de leur âge. Trois viennent de Montréal et le quatrième de Repentigny.