Poids démographique des francophones au Canada: Ottawa veut des cibles d’immigration plus ambitieuses

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau souhaite rétablir le poids démographique des francophones au pays, dont la proportion décline sans cesse depuis des décennies, grâce à des cibles d’immigration plus ambitieuses.

• À lire aussi: Présidentielle américaine: Justin Trudeau salue la candidature de Joe Biden

Il s’agit d’une des visées d’Ottawa que contient son plan d’action quinquennale pour les langues officielles, qui prévoit des investissements records de plus de 4 milliards $.

Lors de la présentation de son plan, la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, s’est dite «inquiète» pour le français.

Reprenant à son compte les données du dernier recensement, la ministre acadienne a noté que le nombre de francophones a crû de 1,6% de 2016 à 2021, alors que la population globale du pays a augmenté de 5,2% durant cette même période.

Ces données illustrent «l’affaiblissement du poids global des francophones à l’échelle du pays», selon Ottawa.

Afin d’inverser la tendance, le gouvernement Trudeau souhaite miser sur l’immigration francophone.

«La Politique permettra de stimuler l’immigration francophone et de favoriser l’établissement et l’intégration d’immigrants d’expression française ou bilingues dans les communautés francophones en situation minoritaire afin de contribuer au rétablissement et à l’accroissement progressif de leur poids démographique», peut-on lire dans le Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028.

Le plan du fédéral sur les langues officielles reconnaît pour une première fois que les minorités linguistiques francophones nécessitent une plus grande attention que l’anglais au Québec.