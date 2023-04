Patrick Watson adore les aventures symphoniques

À quelques heures du premier des trois concerts qu’il offrira avec l’OSQ, Patrick Watson n’est pas nerveux. Il a déjà une douzaine de spectacles symphoniques derrière la cravate.

« Ces aventures symphoniques sont mes spectacles préférés. J’adore la musique classique et ça me permet de toucher à ce style que j’aime. Jouer avec un orchestre, c’est le ‘deluxe’. J’adore ça et ça me va très bien », a-t-il laissé tomber, lors d’un entretien.

Accompagné par l’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction du chef invité Jules Buckley, Patrick Watson pigera dans son répertoire pour les trois concerts à guichets fermés de jeudi, vendredi et samedi, dans la grande salle Louis-Fréchette.

Après les premières répétitions, le musicien montréalais se sentait en pleine confiance.

« L’Orchestre symphonique de Québec est très fort. C’est vraiment une belle équipe », a-t-il fait remarquer.

Chanceux

Patrick Watson interprètera des pièces de ses six premiers albums. Il ne touchera pas à celles que l’on retrouve sur Better in the Shade lancé il y a un an.

« Les arrangements symphoniques sont complexes à écrire. Certaines pièces bénéficieront de nouvelles orchestrations. Il y a des arrangements qui sont complètement différents de ce que l’on entend habituellement dans ce genre de concert. L’orchestre aime ça cette complexité dans les arrangements. Ça va être un spectacle différent de celui que j’ai déjà présenté avec l'OSQ en 2013 », a-t-il précisé.

L’auteur, compositeur et interprète s’est assuré de pouvoir improviser dans un contexte symphonique où les musiciens suivent, à la lettre, la partition. Ce qu’il pourra faire avec les musiciens de sa formation.

Patrick Watson écoute beaucoup de musique classique. C’est, pour lui, un immense honneur de se retrouver sur scène avec un orchestre symphonique.

« C’est une immense machine de musique qui prend 80 personnes pour se déployer et c’est la plus grosse que l’on peut trouver. C’est un énorme honneur de partager la scène avec des musiciens qui sont extrêmement talentueux. Ce n’est pas tout le monde qui a la chance d’entendre ses propres compositions jouées par un orchestre symphonique. C’est très émouvant », a-t-il indiqué.

Avec trois concerts qui affichent complet, Patrick Watson se considère comme quelqu'un de très chanceux.

« Le public, qui est de tous les âges et de toutes les cultures, est toujours là pour moi. Nous ne sommes pas un groupe qui fait beaucoup parler de lui dans les médias. C’est touchant », a-t-il fait savoir.