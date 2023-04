Peigne à moustache et costumes de scène: les possessions de Freddie Mercury aux enchères

Plus de 1500 objets ayant appartenu au chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury, seront mis aux enchères plus de 30 ans après le décès de l’artiste.

«On y voit le spectre de son goût. C’est une collection vraiment intelligente et sophistiquée», a confié l’une de ses plus vieilles amies, Mary Austin, à qui le chanteur du groupe Queen a légué tous ses avoirs en 1991, a rapporté la BBC mercredi.

Peintures d’artistes célèbres – dont Pablo Picasso et James Tissot –, costumes de scène extravagants, petit peigne à moustache en argent: l’imposante collection d’objets sera exposée à Sotheby à Londres durant l’été, avant d’être mise à l’enchère en septembre.

«J'aime être entouré de choses splendides, aurait-il lancé, un jour, selon Mary Austin. Je veux mener la vie victorienne, entouré d'un désordre exquis.»

Parmi les objets, on trouve notamment la fameuse couronne de velours rouge, une réplique de la couronne Saint-Edward portée par le premier roi Charles lors de son couronnement, que le chanteur avait portée lors d’une tournée avec Queen dans les années 1980.

Cette dernière est estimée entre 60 000 à 80 000 £, soit l’équivalent d’environ 100 000 à 135 000 $.

Il sera également possible de mettre la main sur le manuscrit des paroles, des harmonies et des accords de la chanson «We are the Champions», écrits à la main par le chanteur sur neuf pages. Ce dernier pourrait atteindre la somme d’environ 340 000 à 510 000 $.

«Vous regardez le processus de l'artiste, du travail en cours. Les ratures, la refonte, le reformatage, a ajouté sa grande amie. La collection vous emmène plus profondément dans l'individu et l'homme que j'ai connu.»

L’enchère devrait rapporter plus de 6 millions £ – plus de 10 M$ – et une partie sera versée à des œuvres caritatives.