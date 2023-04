Première entente entre Québec et Paris depuis 10 ans

PARIS | Les Villes de Québec et Paris ont entériné pour la première fois en 10 ans une entente de collaboration, ce qui selon Bruno Marchand permettra de partager les bonnes pratiques, mais aussi d’ouvrir des portes pour la capitale.

• À lire aussi: Contrat du tramway : le syndicat «alarmiste», l’opposition «ne comprend pas»

• À lire aussi: Entreprises belges qui veulent investir à Québec: «Si vous n’êtes pas verts, on n’ira pas»

• À lire aussi: Un nouveau pôle d’innovation à Québec: un plan de relance prend forme pour Medicago

Le maire de Québec et la maire de Paris, Anne Hidalgo, on dîné ensemble, mercredi, à Paris, où le maire entame le dernier droit de sa mission européenne.

Écologie

L’entente comporte plusieurs volets, dont la langue, la culture, la mobilité, l’économie, la transition écologique.

Photo Stephanie Martin

Les deux élus, qui de l’aveu de Bruno Marchand ont plusieurs valeurs communes, espèrent qu’elle facilitera les échanges et permettra d’apprendre les uns des autres. Dans les prochaines années, Paris et Québec pourraient collaborer sur l’organisation d’un événement en intelligence artificielle et les défis que cela pose pour les villes, par exemple.

Possibilités

M. Marchand envisage aussi les possibilités que cela offre. «Quand Paris accepte de collaborer avec toi, ça donne du poids pour être admis dans certains réseaux», illustre-t-il, et cela ouvre des portes pour les entreprises.

Photo Stephanie Martin

Voilà 10 ans qu’une telle entente n’avait pas été signée. Ce n’était pas gagné d’avance que celle-ci se concrétiserait, a confié le maire. Si la maire Hidalgo a accepté, c’est en raison des liens historiques qui unissent les deux villes, mais aussi de communauté d’esprit de ses maires, croit Bruno Marchand.